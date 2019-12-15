20 لاعبا فقط بقائمة ليفربول للمشاركة في كأس العالم للأندية

يسافر ليفربول إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية بقائمة مكونة من 20 لاعبا فقط.

وأعلن ليفربول قائمته المسافرة إلى قطر، والتي شهدت غياب ديان لوفرين المدافع الكرواتي للإصابة.

ليفربول أعلن في وقت سابق قائمته للبطولة، والمكونة من 23 لاعبا.

القائمة المسافرة شهدت غياب هيرفي إليوت، وريان برويستر أيضا للمشاركة مع الفريق الرديف في لقاء أستون فيلا بكأس الرابطة الإنجليزية.

ورغم عدم شفاء جورجينيو فينالدو لاعب الوسط الهولندي، إلا أنه سافر رفقة الفريق إلى قطر.

وجاءت قائمة ليفربول للمشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر – أدريان سان ميجيل – أندي لونيرجان.

الدفاع: فيرجيل فان دايك– جوي جويمز – أندرو روبيرتسون – ترينت أرنولد.

الوسط: جورجينيو فينالدوم – جيمس ميلنر – نابي كيتا – جوردان هندرسون – أوكس تشامبيرلين – أدم لالانا – شيردان شاكيري – كورتيس جونز.

الهجوم: روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني – محمد صلاح – ديفوك أوريجي.

ليفربول يواجه أستون فيلا يوم الثلاثاء المقبل في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ثم يواجه مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسيضطر ليفربول لمواجهة أستون فيلا بالفريق الرديف بعد تعذر تأجيل اللقاء.

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