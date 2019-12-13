خاص وليد عبد اللطيف لـ في الجول ردا على بلال: تاريخي يعرفه الجميع

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 22:05

كتب : FilGoal

وليد صلاح عبد اللطيف

رد وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر على تصريحات أحمد بلال نجم الأهلي السابق، مشيرا إلى "لن أنساق خلف تلك التصريحات".

وليد صلاح عبد اللطيف صرح قبل لقاء الزمالك وبيراميدز عبر قناة تايم سبورتس قائلا: "أحد الأشخاص يراهن على إن مصطفى محمد لن يسجل أو يفعل أي شيء، وهذا الشخص لم يلعب سوى سنتين فقط في الأهلي. عليه النظر لنفسه أولا". (شاهد الفيديو)

ليرد أحمد بلال على تصريحات وليد صلاح عبد اللطيف، إلا أن الأخير شدد على "لن انساق خلف تصريحاته".

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وأضاف في حديثه مع FilGoal.com "وليد صلاح عبد اللطيف اسم يعرفه الجميع. تاريخي يشهد له الجميع ويعرفه جيدا".

وواصل "حصلت على جائزة الأفضل في إفريقيا عام 2002 وكل ما قلته سابقا كان بالأرقام والحقائق وليس مجرد تصريحات في الهواء".

وتابع "إذا كان هو – أحمد بلال - مقتنع بذلك أم لا، فالكل متفق على إمكانيات ومستوى مصطفى محمد".

وأكمل حديثه قائلا: "مصطفى محمد لاعب كبير وسيكون مستقبل الكرة المصرية وهذا واضح للجميع".

وأتم "تصريحاته عن مصطفى محمد كانت مجرد "شو إعلامي" لا أكثر ولا أقل. الكل مقتنع بـ مصطفى محمد".

وتألق مصطفى محمد مع منتخب مصر الأولمبي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما ليحصد لقب الهداف، في البطولة التي حققها المنتخب.

صاحب الـ 22 عاما سجل هدفين مع الزمالك في الدوري هذا الموسم خلال ظهوره في 6 مباريات مع الفارس الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام الجيش من هنا

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