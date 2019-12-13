يضم الزمالك مستندات جديدة في شكواه ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق في شكواه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد انتقاله إلى الأهلي.

محمود كهربا النادي : الأهلي الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن المستندات الجديدة في شكوى الزمالك تتضمن تأكيد النادي الأبيض أن كهربا كانت النية لديه مبيتة للرحيل عن الفريق رغم سريان تعاقده بتحريض من مسؤولي الأهلي من أجل الانضمام للفريق.

وسيرفق الزمالك مستندات في شكواه ما يثبت صحة ادعاءه بأن كهربا لم يشترك مع أفيش بشكل منتظم وحدثت بينه وبين النادي البرتغالي عدة مشاكل ما أدى لفسخ التعاقد للانضمام إلى الأهلي في نهاية المطاف.

ويعتمد الزمالك في شكواه على تصريحات مسؤولي الأهلي الذين أكدوا عدم رغبة النادي في ضم كهربا قبل أن يعود ويضمه بعد أشهر قليلة من رحيله عن الفريق الأبيض.

وشارك كهربا مع أفيش في خمس مباريات فقط سجل خلالهم هدفا وحيدا.

ورفض كهربا العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا قبل انضمامه إلى أفيش.

هذا بالإضافة لوجود خلاف بين كهربا وإدارة الزمالك إذ أن لاعب منتخب مصر يؤكد أن عقده القديم انتهى والجديد لم يتم توثيقه، فيما تؤكد إدارة الزمالك أن العقد الجديد موثق وأن اللاعب من حق النادي لثلاث سنوات أخرى.

وعاد كهربا إلى مصر ولكن تلك المرة عن طريق الأهلي بعدما وقع على عقد يربطه بالفريق الأحمر لأربع سنوات ونصف.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن كهربا سيشارك في مران الفريق بداية من غدا السبت ولكنه سيخضع لبرنامج تأهيلي لخمسة أو ستة أيام قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

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