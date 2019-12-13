خاص المصري يكشف عبر في الجول عن عرض خليجي لـ محمود وادي.. ومراكز تدعيمات يناير

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 17:31

كتب : أيمن عيد

محمود وادي يحتفل بهدف المصري في ماليندي سيتي

كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري عن وصول عرض خليجي لمحمود وادي المهاجم الفلسطيني في صفوف الفريق.

وقال الخولي في تصريحات لـFilGoal.com: "تدعيمات الفريق في الشتاء ستكون لخط الدفاع".

وأضاف "لدينا ثلاثة مقاعد استبدال، وسنجتمع مع إيهاب جلال لتحديد أسماء الراحلين عن الفريق والتدعيمات الجديدة".

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شباك المصري تلقت 11 هدفا في 12 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم في الدوري والكأس والكونفدرالية الإفريقية.

من جهة أخرى، كشف نائب رئيس المصري عن عرض خليجي لمهاجم الفريق "لم يصلنا أي عرض رسمي لأي لاعب سوى محمود وادي مهاجم الفريق".

وأضاف "العرض من أحد الأندية الخليجية، تحديدا من قطر، والقرار سيكون للجهاز الفني".

وواصل "في حال الموافقة على انتقاله، سيكون ذلك على سبيل الإعارة وتمديدة عقده معنا لمدة موسم إضافي".

محمود وادي انضم لنادي المصري قبل بداية الموسم الماضي، قادما من فريق أهلي الخليل الأردني.

صاحب الـ24 عاما سجل خمسة أهداف هذا الموسم حتى الآن في 11 مباراة شارك فيها بمختلف البطولات، وصنع أربعة آخرين.

اللاعب الدولي يملك 11 مباراة دولية رفقة منتخب فلسطين، وكان أحد أعضاء قائمة الفدائي لبطولة كأس أمم آسيا 2019.

وأخيرا، كشف محمد الخولي عن اعتراض النادي المصري على حكم لقاء المصري والمقاولون العرب، فأتم تصريحاته قائلا "سنرسل مذكرة اعتراض على حكم مباراة المقاولون العرب إلى اتحاد الكرة. لسنا حقل تجارب وكان لابد أن يتم تعيين حكم دولي لتلك المواجهة".

المصري خسر أمام المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري. هدف سجله المقاولون من ركلة جزاء احتسبها محمد بسيوني حكم اللقاء.

ويستعد المصري لمواجهة إنبي يوم الثلاثاء المقبل، في بطولة الدوري.

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