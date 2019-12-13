مؤتمر جوارديولا: الرحيل؟ ليس صحيحا.. وأرتيتا مستعد للتدريب

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 18:46

كتب : FilGoal

مؤتمر جوارديولا - مانشستر سيتي

نفي الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي التقارير الواردة عن إمكانية ترك منصبه في الصيف المقبل من على رأس الإدارة الفنية.

ويلتقي أرسنال مع مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

المدير الفني الإسباني ينتهي تعاقده في موسم 2020-21 لكن بعض التقارير قالت أنه قد يرحل بنهاية الموسم الجاري وبدء إدارة السيتيزينز في التفكير في بديله.

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جوارديولا تحدث عن الأمر في المؤتمر الصحفي قائلا: "ليس صحيحا لقد تحدثت مع الإدارة على أهدافي للنادي".

وعبر عن رغبته في البقاء لموسم خامس على رأس الإدارة الفية لبطل الرباعية المحلية.

وعن مواجهة أرسنال والفارق بين أوناي إيمري وفريدي ليونبيرج تدريبيا قال: "شاهدنا المباريات السابقة مع أوناي، نفس اللاعبين يشاركون مع فريدي ويحاولون تقديم أسلوب لعب أرسنال المعتاد".

وتابع "لديهم الجودة بين الخطوط، وأرسنال دائما ما يكون اختبار كبير لأي فريق".

ولا زال أرسنال يبحث عن مدير فني ليخلف السويدي الذي تولى المهمة بشكل مؤقت، ويعد الإسباني ميكيل أرتيتا مساعد بيب من أبرز المرشحين.

وأكمل عن إمكانية تولي أرتيتا المهمة "قد تكون في الخامسة والأربعين ولا تكون مستعدا، وقد تكون في الخامسة والثلاثين ومستعد، هو الوحيد الذي يعرف".

وأتم "تحدثت عن هذا الموقف منذ عدة أسابيع وليس لدي ما أضيفه، قلت هذا منذ أسبوعين، والآن حصل على أسبوعين من الخبرة لذلك فهو مستعد".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 32 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني و14 نقطة عن الصدارة.

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