تقرير: لاسارتي مرشح للتدريب في الدوري الأوروجوياني

منذ رحيله عن تدريب الأهلي، ولم يتول مارتين لاسارتي مسؤولية قيادة أي فريق، ولكن على ما يبدو فأن عودته أصبحت قريبة للغاية.

شبكة (تين فيليد) الأوروجويانية كشفت في تقرير حصري لها وجود اسم مارتين لاسارتي ضمن المرشحين لتدريب ديفينسور سبورتينج الأوروجوياني.

وأشارت الشبكة إلى "ديفينسو سبورتينج على أعتاب التعاقد مع مدرب جديد وسيتحدثون مع لاسارتي".

لاسارتي مدرب الأهلي الأسبق سبق له اللعب بقميص ديفينسور سبورتينج في أوروجواي خلال موسم 1993-94.

معرفة لاسارتي السابقة بـ ديفينسو سبورتينج، جعلته مرشحا لتدريب الفريق، حسبما كشفت تين فيليد.

وقاد لاسارتي الأهلي في 30 مباراة ونجح في الانتصار 22 مرة والتعادل 3 مرات وخسر 5 مرات.

وحقق لاسارتي مع الأهلي لقب الدوري المصري، بينما ودع دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز وكأس مصر أمام بيراميدز.

ورفع لاسارتي لقب الدوري الأوروجوياني من قبل رفقة ناسيونال مونتيفيديو 3 مرات.

نظام الدوري في أوروجواي

المسابقة مكونة من 16 فريقا، مرحلة أبرتورا (أي الافتتاحية بالإسبانية) يخوض خلالها الفريق 15 مباراة أي دوري من دور واحد ونفس الأمر ينطبق على مرحلة كلاوسورا (الختامية بالإسبانية).

في أوروجواي هناك مسابقة منتصف الموسم، إذ يتم تقسيم الـ 16 فريقا على مجموعتين كل مجموعة تضم 8 فرق تخوض 7 مباريات وبطل كل مجموعة يلتقي في المباراة النهائية لتحديد بطل تلك المرحلة.

كل فريق يخوض 37 مباراة وفقا لما سبق في العام، 30 مباراة لمرحلتي أبرتورا وكلاوسورا و7 في مرحلة منتصف الموسم.

يتم جمع نقاط الـ 3 مسابقات سويا، ومن خلاله يتم تحديد جدول الموسم بشكل عام، إذ يتأهل أول 4 أندية إلى كوبا ليبرتادوريس ومن الخامس للثامن لبطولة كوبا سود أمريكانا.

من أجل تحديد بطل الدوري، يلتقي في مباراة نصف النهائي كل من بطلي المرحلتين.

المرحلة الختامية انتهت (مرحلة ما قبل حسم بطل الدوري) وديفينسو سبورتينج لن ينافس على اللقب، ولم ينجح في الوصول لبطولة كوبا سود أمريكانا الموسم المقبل.

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