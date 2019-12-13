هل يشعر بالندم الآن بعد تصريحاته عن مصطفى محمد؟ كيف استقبل هتافات بعض من جماهير الزمالك ضده في المدرجات؟ ماذا عن رأي زملائه في الملعب حول تصريحاته؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها أحمد بلال.

مصطفى محمد تألق ليقود الزمالك للانتصار على بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء في الجولة السابعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

مع هدف مصطفى محمد، ذكر الجميع اسم أحمد بلال بسبب تصريحاته السابقة عن اللاعب، فما رد بلال؟

قال أحمد بلال: "في البداية لم أقل أي تصريحات مسيئة عن مصطفى محمد. لم أصرح أبدا أنه بلا إمكانيات أو لاعب سيئ".

وأضاف في حواره مع FilGoal.com "لست حزينا من سبي أو نقدي لأنها أمور ليست في محلها ولن تجعلني أغير كلامي أبدا".

وأوضح "تصريحاتي واضحة وصريحة. قلت بأن مصطفى محمد مضغوط ويجب عدم تحميله أكبر من طاقته لأنه لاعب واعد وصغير في السن. لا يجب تحميل مصطفى محمد مسؤولية نادي الزمالك بالكامل، لأنه لن يقدر على تحمل ذلك".

واستشهد "طريقة احتفال مصطفى محمد توضح مدى الضغوط التي يعاني منها من الأساس، وكذلك أدائه في الملعب يوضح ذلك".

متعب وعبد اللطيف وجماهير الزمالك

وتطرق أحمد بلال للتعقيب على التصريحات التي خرجت من زملائه السابقين في الملاعب، بسبب تصريحاته عن مصطفى محمد قائلا: "ما حدث من زملائي في الملعب، غير مقبول على الإطلاق".

ويرى بلال "كل شخص يرغب في اكتساب محبة زائدة لدى جمهور الزمالك على حسابي، وهذا غير مقبول على الإطلاق".

وأكمل حديثه قائلا: "لا أقبل أي مزايدات من زملائي. أتمنى من كل شخص أن يستمع أولا لكل تصريحاتي عن مصطفى محمد وبعد ذلك يتحدث".

وعن تصريحات عماد متعب، قال أحمد بلال "متعب زميل ملعب وكل شخص يُحلل المباريات لابد أن يعرف ويحترم الآراء المختلفة حتى ولو لا يتفق معها".

وتابع "هل تحاول اكتساب محبة جماهير الزمالك؟ لا أريد الدخول في النيات ولكن يجب احترام الآراء الشخصية. لا تُحكر الآراء لكي تكتسب مدح الآخرين".

متعب يوجه رسالة لـ مصطفى محمد 🗣️ 💬لا تركز مع من ينتقدك pic.twitter.com/HJFcUklscy — FilGoal (@FilGoal) December 12, 2019

ورغم رد أحمد بلال الهادئ نوعا ما على عماد متعب، إلا أنه لم يكن كذلك على الإطلاق أثناء رده على وليد صلاح عبد اللطيف.

وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق صرح قبل لقاء الزمالك وبيراميدز عبر قناة تايم سبورتس قائلا: "أحد الأشخاص يراهن على إن مصطفى محمد لن يسجل أو يفعل أي شيء، وهذا الشخص لم يلعب سوى سنتين فقط في الأهلي. عليه النظر لنفسه أولا". (شاهد الفيديو)

ورد بلال لاعب الأهلي السابق قائلا: "من هو وليد صلاح عبد اللطيف؟ لا أعرفه. لقد شاهدته مرة واحدة فقط في لقاء الـ 6-1 لـ الأهلي".

وقلل بلال من سباب بعض جماهير الزمالك له في المدرجات عقب هدف مصطفى محمد، قائلا: "رد فعل الجماهير كان طبيعيا. الجماهير اعتقدت أنني انتقد مصطفى محمد وهذا لم يحدث من الأساس. لا ألوم جماهير الزمالك".

وأردف "إذا خرج البعض ووجه جماهير الأهلي على سبيل المثال وأقنعها بأن أحد الأشخاص يهاجم لاعبها، فأنها ستهاجمه من المدرجات".

واستدرك "ولكنني أكرر بأنني لم أقلل من مصطفى محمد بل طالبت الجميع بعدم تحميل اللاعب أكثر من طاقته".

احتفال مصطفى محمد

وتطرق أحمد بلال للحديث عن طريقة احتفال مصطفى محمد بعد هدفه في بيراميدز، قائلا: "احتفال مصطفى محمد؟ لا يخصني على الإطلاق. كل شخص له مطلق الحرية للاحتفال بأي طريقة يعشقها".

واستكمل "إذا لم يتم احترام الآراء وتحديدا من المحليين فأن الاستوديوهات التحليلة ستتحول لمعركة".

وعاد أحمد بلال بالذاكرة للوراء قليلا، ليستشهد بحديث سابق له مع سامي الشيشيني المدرب العام الحالي لـ الزمالك، وقال بلال: "أخبرت الشيشيني في وقت سابق أن مصطفى محمد يمكنه أن يصبح من أفضل المهاجمين في مصر، ولكنه يحتاج للعمل أكثر وعدم الضغط عليه مبكرا".

وأتم "مصطفى محمد مازال صغيرا في السن ولم يفعل أي شيء حتى الآن".

مصطفى محمد صاحب الـ 22 عاما حصد لقب هداف أمم إفريقيا تحت 23 عاما ورفع اللقب مع منتخب مصر الأولمبي.

وسجل مصطفى محمد هدفين مع الزمالك في الدوري هذا الموسم خلال مشاركته في 6 مباريات.

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