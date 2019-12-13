كهربا: الفوز الحقيقي هو العودة لـ بيتي الأهلي

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 18:53

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي

عقب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي الجديد لأول مرة بعد انضمامه بشكل رسمي للقلعة الحمراء.

ونشر كهربا على حسابه الشخصي على (انستجرام) صورة له رفقة والده وأمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي.

وكتب كهربا: "الطيبون دائما يفوزون في النهاية".

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وأضاف "الفوز الحقيقي هو العودة إلى أهل بيتي النادي الأهلي".

وأتم "الحمد الله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

وأعلن الأهلي تعاقده مع كهربا كصفقة أولى للفريق في سوق الانتقالات الشتوية لمدة 4 سنوات ونصف. (طالع التفاصيل)

وبدأ كهربا مسيرته مع كرة القدم في قطاع الناشئين للنادي الأهلي ورحل عن القلعة الحمراء في عام 2011 وانضم لصفوف إنبي.

وكشف أمير توفيق في وقت سابق في حواره مع FilGoal.com كواليس التعاقد مع كهربا. (طالع التفاصيل)

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