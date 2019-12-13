ليونبيرج: لا يجب أن يضع أرسنال آماله على لاعبيه الصغار

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 20:14

كتب : FilGoal

ألكسندر لاكازيت - ساكا - أرسنال

يرى فريدي ليونبيرج المدير الفني المؤقت لأرسنال أن النادي والجماهير عليهما ألا يضعا آمالهما لتحقيق البطولات على اللاعبين الصغار.

وحول المدفعجية تأخرهم أمام ستاندر دو لييج بهدفين في الدوري الأوروبي إلى تعادل، في تشكيل ضم أغلبه لاعبين شباب.

والسويدي قال عن ذلك: "هم لاعبون صغار عظماء. أحاول أن أذّكر الناس أنهم صغار ولا يجب أن نضع آمال النادي عليهم لأن هذا يخلق صغطا كبيرا".

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وأضاف لاعب النادي السابق لشبكة سكاي سبورتس "بالنسبة لي إن خرجوا للإعارة سابقا أو لعبوا من 50 إلى 100 مباراة احترافية في اللعبة فحينها قد يرتكبوا أخطاء في هذه الأندية".

وأشار "في بعض الأحيان سيرتكبون الأخطاء وهذا طبيعي لأنهم سيتعلمون من ذلك. هذه الطريقة الوحيدة كي يصبحوا أفضل، يحتاجون للعب".

وواصل ليونبيرج إشادته "أذهلوني حقا بما قدموه خاصة مع الطاقة الكبيرة، ليسوا خائفين ويرتكبون الأخطاء وسيرتكبوها مجددا، من الرائع رؤية ذلك".

ولكنه استدرك "في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل اللاعبين الكبار الذين يتحدثون معهم طوال الوقت ويعطونهم النصائح، فخور باللاعبين الكبار وبما يقدمونه".

وقاد ليونبيرج المدفعجية في 4 مباريات محققا انتصارا وحيدا وتعادلين وهزيمة.

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