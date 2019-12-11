تقرير: أنشيلوتي ليس ضمن اهتمامات أرسنال

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 22:12

كتب : FilGoal

أنشيلوتي

لا يتواجد اسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني المُقال لنادي نابولي ضمن الأسماء التي يرغب نادي أرسنال في التعاقد مع أحدها، حسب شبكة ESPN.

أنشيلوتي أقيل من تدريب نابولي بعد التجربة التي قضاها خلال ما يقارب موسم ونصف، بينما يبحث أرسنال عن خليفة لأوناي إيمري المقال قبل أيام.

وأفادت شبكة ESPN حسب مصادرها أن أرسنال لا يهتم بالتعاقد مع أنشيلوتي، وأن اسمه لم يطرح داخل أروقة في النادي.

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وأوضح التقرير أن أنشيلوتي ليس المدرب الذي يبحث عنه أرسنال وفقا لمعايير إدارة المدفعجية.

وذكرت الشبكة الشهيرة أن أرسنال لا يتعجل في تعيين مدير فني جديد يخلف إيمري.

ويقود فريدي لوينبرج المدفعجية بشكل مؤقت.

أنشيلوتي أقيل رغم تأهل نابولي لدور الـ 16 من دوري الأبطال لتراجع نتائج الفريق في الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بعد مرور 21 جولة.

وقاد الإيطالي البارتينوبي في 72 مباراة فاز في 38 وتعادل في 19 وخسر 15 في جميع المسابقات مع نابولي.

وكان أنشيلوتي البالغ من العمر 60 عاما تولى تدريب نابولي مطلع موسم 2018/2019 الماضي.

وربطت التقارير الصحفية الإنجليزية في الأيام القليلة الماضية أنشيلوتي بإمكانية توليه تدريب أحد الفرق في الدوري الإنجليزي بعد نهاية مشواره مع نابولي.

وسبق لأنشيلوتي أن درب فرق بارما ويوفنتوس وميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

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