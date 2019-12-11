النقاز يرد على مرتضى منصور

رد حمدي النقاز اللاعب السابق للزمالك على مرتضى منصور رئيس الأخير، في منشور عبر تطبيق إنستجرام.

حمدي النقاز النادي : الزمالك الزمالك

وقال النقاز: "للتوضيح والرد على مرتضى منصور أنا منذ سنتين وأنا أتقاضى شهر و3 لا، وصبرت واستحملت وكل هذا كان احتراما للجماهير ويوم اللي خرجت فيه في التليفزيون وقلت إن أنا أخذت فلوسي بعد ما نزلت الصحافة الخبر كلمني وقالي اخرج وأتكلم بإني أخذت مستحقاتي خوفا من الإعلام".

وأكمل اللاعب التونسي "وآنذاك لم يصلني ولا مليم من 4 أشهر وبالنسبة لموضوع المدرسة لم يساندني أحد وحين ما كنت أتصل بيهم ماكنش ولا واحد يرد عليا التلفيون".

وأتم النقاز "كل الكلام اللي نسب إليا من مرتضى منصور افتراء وكذب وليس له أي أساس من الصحة وشكرا لتفهمكم".

وفسخ النقاز (27 عاما) عقده مع الزمالك بعدما شكا عدم حصوله على مستحقاته.

وزعم مرتضى أن النقاز حصل على مستحقاته كاملة واتهمه بالنصب على وكيل أعماله. (التفاصيل)

وانضم النقاز للزمالك في يناير 2018 وكانت آخر مباراة له مع الفريق ضد مازيمبي في 30 نوفمبر الماضي حين خسر بنتيجة 3-صفر في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتوج النقاز مع الزمالك بكأس مصر مرتين وبالكونفدرالية 2018-2019.

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