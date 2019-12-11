للمرة الأولى منذ مباراة نادي مصر، عاد إسلام جابر لقائمة الزمالك أمام بيراميدز. لكن الوافد الجديد سيشغل مركزا جديدا عليه في اللقاء.

أعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك، قائمة الفريق للقاء بيراميدز. وتواجد اسم إسلام جابر في مركز الدفاع بالقائمة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، ضم إسلام جابر لقائمة الزمالك أمام بيراميدز كظهير أيسر، وليس كجناح أيمن كما هو مركزه الأصلي.

جاءت خطوة كارتيرون على خلفية إصابة عبد الله جمعة، وعدم امتلاك الزمالك إلا لمحمد عبد الشافي فقط في القائمة كظهير أيسر.

كاريتيرون اطلع على تقرير ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك السابق الفني، والذي كشف فيه بأن إسلام جابر بمقدوره شغل المركز الظهير الأيسر بعدما سبق له المشاركة في هذا المركز بمبارتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي أثناء كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

إسلام جابر انضم لقائمة الزمالك مرتين من قبل أمام ديكاداها في دوري أبطال إفريقيا، ونادي مصر في الدوري، لكنه لم يلعب لأي دقيقة.

صاحب الـ23 عاما انضم لنادي الزمالك بداية الموسم الجاري، قادما من نادي مصر للمقاصة بعد موسم قضاه معارا للداخلية لفت فيه الأنظار وانضم لصفوف منتخب مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

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