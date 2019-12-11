خاص اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك أرسل مذكرة لحفظ حقه في أزمة النقاز

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 18:44

كتب : بسام أبوبكر

حمدي النقاز - الزمالك - ديكاداها

يواصل نادي الزمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه أمام الظهير التونسي حمدي النقاز.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـ FIlGoal.com: "الزمالك أرسل مذكرة إلى الاتحاد المصري يٌفيد أن التونسي حمدي النقاز حصل على كافة مستحقاته ومتغيب عن المران".

وكان مرتضى منصور قد قال سابقا "حسب العقد يستحق النقاز ثلاث دفعات. الأولى في شهر 8 وحصل عليها بالفعل، والثانية في شهر يناير حصل عليها مقدما، والدفعة الثالثة في شهر أبريل 2020".

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وعبر منشور على "إنستجرام" رد حمدي النقاز قائلا: "للتوضيح والرد على مرتضى منصور أنا منذ سنتين وأنا أتقاضى شهر و3 لا، وصبرت واستحملت وكل هذا كان احتراما للجماهير ويوم اللي خرجت فيه في التليفزيون وقلت إن أنا أخذت فلوسي بعد ما نزلت الصحافة الخبر كلمني وقالي اخرج وأتكلم بإني أخذت مستحقاتي خوفا من الإعلام".

وأكمل اللاعب التونسي "وآنذاك لم يصلني ولا مليم من 4 أشهر وبالنسبة لموضوع المدرسة لم يساندني أحد وحين ما كنت أتصل بيهم ماكنش ولا واحد يرد عليا التلفيون".

وأتم النقاز "كل الكلام اللي نسب إليا من مرتضى منصور افتراء وكذب وليس له أي أساس من الصحة وشكرا لتفهمكم".

وفسخ النقاز (27 عاما) عقده مع الزمالك بعدما شكا عدم حصوله على مستحقاته.

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