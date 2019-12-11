تعرف على أرقام بليسنج إليكي هدف فايلر في تعاقدات يناير

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 16:22

كتب : FilGoal

بليسنج إليكي

وضع ريني فايلر المدير الفني للأهلي، المهاجم النيجيري بليسنج إليكي هدفه الأول لدعم هجوم الفريق الأحمر في يناير.

وعلم FilGoal.com أن فايلر أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي في الأيام الماضية برغبته في ضم صاحب الـ23 عاما لدعم هجوم الفريق، خاصة أن السويسري سبق له تدريب النيجيري الشاب. (من هنا)

يلعب إليكي -23 عاما- في نادي لوزيرن السويسري منذ طلب فايلر ضمه في يوليو 2018، ويلعب النيجيري في مركز الهجوم كما يمكنه المشاركة بمركز الجناح.

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وخاض إليكي هذا الموسم مع فريقه السويسري 21 مباراة نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.

سجل إليكي هدفين في الدوري السويسري من 15 مشاركة، كما سجل هدفا خلال مباراتين في كأس سويسرا، لكنه اكتفى بصناعة هدف وحيد في 4 مباريات شارك بهم في الدوري الأوروبي.

شارك إليكي حتى الآن في 60 مباراة مع لوزرين السويسري وسجل 20 مرة بينما صنع 6 أهداف.

وتعرض إليكي للطرد مرتين مع فريق لوزرين وهما الحالتين الوحيدتين في مشواره.

رفقة فايلر، شارك إليكي بقميص لوزيرن في 23 مباراة وسجل فيهم 11 هدفا.

وخاض إليكي 183 مباراة طوال مسيرته ونجح في تسجيل 54 هدفا وصنع 20 آخرين.

وبدأ إليكي مشواره فلاينج سبورتس النيجيري قبل أن ينتقل إلى جوريكا السلوفيني في صيف 2014 وبعدها بعامين انتقل إلى أوليمبيا السلوفيني.

قضى إليكي موسما واحدا مع أوليمبيا قبل أن ينتقل إلى أشدود الإسرائيلي لمدة موسم وفي صيف 2018 بدأ رحلته مع لوزرين.

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