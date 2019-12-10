ليونبيرج بعد فوز أرسنال: الانتصار يعود للاعبين فقط وليس لي.. وبيبي مدهش

تحدث السويدي فريدي ليونبيرج المدير الفني لـ أرسنال عقب تحقيقه أول انتصار في مسيرته التدريبية مع الفريق، مشيرا إلى "هذا الانتصار يعني الكثير بالنسبة للاعبين".

أرسنال عرف طعم الانتصار أخيرا بإسقاط وست هام بثلاثية مقابل هدف على ملعب الأخير في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

انتصار هو الأول لأرسنال منذ شهرين، والأول في مسيرة المدرب ليونبيرج.

وقال ليونبيرج: "الانتصار يعني الكثير بالنسبة للاعبين. كانوا يعيشون تحت ضغط هائل ويمكنكم رؤية ذلك من خلال الأداء".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "الكل كان مذهلا اليوم واستجابة اللاعبين للنكسات المبكرة والتعامل معها كان رائعا".

وتابع "كل ما يحدث يعود للاعبين وليس لي. أنا هنا فقط لإرشادهم".

وأكمل حديثه قائلا: "يمكنك أن ترى حالة الضعف والانكسار قليلا التي كانت لدى اللاعبين، والآن الكل كان سعيدا ومرتاحا في غرفة الملابس عقب لقاء وست هام".

وأردف "استمتعنا الليلة وبداية من الغد سنعود للعمل بقوة. لا يزال أمامنا الكثير من العمل".

وعن تألق نيكولاس بيبي أمام وست هام، قال مدرب أرسنال: "بيبي لاعب كرة قدم مدهش".

واستدرك "ليس من السهل على الإطلاق المجيء هنا –الدوري الإنجليزي- قادما من الدوري الفرنسي".

وأتم "بيبي عمل بجد ويواصل العمل بجد وسيقدم الأفضل والأفضل في المباريات المقبلة".

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انتصار أرسنال بفارق أكثر من هدف، هو الأمر الذي يحدث لأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويعد الفوز على وست هام، هو الفوز الأول لأرسنال في الدوري الإنجليزي خارج ملعبه منذ الجولة الأولى عندما انتصر على نيوكاسل.

ليس ذلك فقط، بل لم ينتصر أرسنال في آخر 9 مباريات في كل المباريات، ليكسر اللعنة أخيرا ويفوز.

ووصل أرسنال للنقطة 22 في المركز التاسع بالتساوي مع شيفيلد يونايتد، بينما تجمد وست هام عند النقطة 16 في المركز الـ 16.

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