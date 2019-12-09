قال فريدريك كيتينجي المتحدث الرسمي لنادي مازيمبي إن جاكسون موليكا مهاجم الفريق جاهز للمشاركة بشكل طبيعي بعد خضوعه لفحوصات أوضحت أن ما تعرض له كان مجرد كدمة غير مقلقة. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

‫وصرح كيتينجي قائلا: "موليكا خضع لأشعة وكذلك لبعض الفحوصات مع طبيب النادي والنتيجة أثبتت عدم وجود أي شيء مقلق، كانت مجرد كدمة في أوتار الركبة".

وأضاف ‫"الطبيب أكد للجهاز الفني جاهزية اللاعب وقدرته على المشاركة في التدريبات بشكل طبيعي والمباريات المقبلة".

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن اللاعب تعرض لقطع في الرباط الصليبي بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه ضد زيسكو في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

‫موليكا قاد مازيمبي للفوز على زيسكو يوم السبت بتسجيله لهدفين، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

‫وسجل اللاعب حتى الآن 4 أهداف في دور المجموعات بعد أن سجل هدفين ايضا في مرمى الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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