خاص مصدر بـ بيراميدز لـ في الجول: جلسة مع السعيد لتمديد عقده

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 14:13

كتب : حامد وجدي

عبد الله السعيد - بيراميدز

يعقد مسؤولو بيراميدز جلسة في الأيام المقبلة مع قائد الفريق عبد الله السعيد لتمديد عقده.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل النادي، أن مسؤولي بيراميدز ينوون تجديد عقد السعيد الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وينظر مسؤولو بيراميدز للسعيد كأهم لاعب في الفريق، بجانب كونه قائدا له حسبما أوضح المصدر.

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وانتقل السعيد إلى بيراميدز في يناير الماضي، بعد رحيله عن الأهلي وانتقاله لكوبيون بوليسورا الفنلندي ثم أهلي جدة السعودي.

السعيد هو هداف الدوري المصري حاليا بـ5 أهداف، وعاد لقائمة الفريق ضد نواذيبو الموريتاني بعد فترة غاب فيها عن الملاعب بسبب الإصابة.

ويستعد بيراميدز صاحب المركز الرابع في الدوري بـ12 نقطة لمواجهة الزمالك، صاحب المركز الخامس بـ10 نقاط.

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عبد الله السعيد بيراميدز

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