تبرئة أجيري من تهمة التلاعب في المباريات

أقرت المحكمة الإسبانية اليوم الإثنين تبرئة خافيير أجيري المدير الفني لديبورتيفو ليجانيس الحالي ومنتخب مصر السابق وو41 آخرين من تهمة التلاعب في المباريات.

وتعود القصة إلى موسم 2010-2011 وبالتحديد في الجولة الأخيرة حيث كان ضمن ليفانتي بقائه وسوف يستضيف ريال سرقسطة الذي يدربه أجيري والذي يحتاج للانتصار لتجنب الهبوط.

وبالفعل نجح سرقسطة في الفوز بهدفين لهدف ليضمن بقائه بالدوري الإسباني.

وأوضحت التقارير الصحفية آنذاك أن أجيري متهم مع بعض لاعبيه والمسؤولين في ناديه بالاتفاق مع ليفانتي بالتلاعب في نتيجة المباراة لضمان البقاء بدفع رشوة قيمتها 965 ألف يورو.

ولكن تم إثبات براءة المدرب المكسيكي رسميا بالإضافة لـ41 آخرين، فيما تم الحكم بحبس رئيس سرقسطة السابق أجابيتو إجليسياس والمدير الرياضي السابق للنادي خافيير بوركيرا 15 شهرا بسبب تزوير بعض الوثائق.

كما أكد نادي سرقسطة أن ذلك المبلغ هو مكافأة للاعبين في ذلك الوقت.

وتسبب ذلك الاتهام في إقالة أجيري من تدريب المنتخب اليابان في عام 2015.

وقال أجيري لموقع ليجانيس الرسمي تعليقا على قرار البراءة: "أنا سعيد للغاية لي ولعائلتي، دائما وثقت في العدالة، أود احتضان الجميع".

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