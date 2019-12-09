تقرير: إضراب لاعبي النجم الساحلي عن التدريبات لتأخر مستحقاتهم

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 16:40

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - النجم الساحلي - الأهلي

أضرب لاعبو النجم الساحلي التونسي عن التدريبات احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية.

وكشف موقع راديو مساكن التونسي RM FM عن علمهم وفقا لمصادر خاصة إضراب اللاعبين عن التدريبات.

وأوضح الموقع التونسي أن النجم الساحلي يستعد لمواجهة نادي حمام الأنف التونسي المقرر لها بعد غد الأربعاء.

أخبار متعلقة

ماركا: ريال مدريد مهدد بسبب اللعب النظيف.. وقد يبيع 4 من نجومه في يناير بالفيديو – النجم يُغرد في صدارة مجموعة الأهلي باكتساح بلاتينيوم خارج الديار 6-1 في كأس مصر.. بيراميدز يغضب من تقدم النجوم ويدك شباكه بسداسية مباراة تجمع بين نجوم العالم تحت سفح الأهرامات

وأضاف التقرير أن الإضراب عن التدريبات احتجاجا على عدم خلاص مستحقاتهم المالية كما تم الاتفاق.

ويقع النجم الساحلي في المجموعة الثانية بجوار أندية الأهلي المصري والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.

وينفرد الفريق التونسي بالصدارة بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط من مباراتين ويأتي خلفه كل من الأهلي والهلال بثلاث نقاط لكل منهما بينما بلاتينوم بلا رصيد من النقاط.

ويلعب النجم مباراته في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا في 27 ديسمبر الجاري على ملعب رادس في تونس.

اقرأ أيضا

كأس العالم لتحدي ببجي 2019 “إليك موعد بدء التحدي وطرق الاشتراك في المعركة”

مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: رغبتنا إبقاء الاستبدال كما هو.. لم يفاتحنا أي ناد في ذلك

لا أولمبياد لا كأس عالم.. إيقاف روسيا عن المحافل الرياضية 4 سنوات بسبب المنشطات

هل يرد سالزبورج الصاع صاعين لـ ماني؟

توقع مباريات الدوري المصري واربح FIFA20

النجم الساحلي دوري أبطال إفريقيا الدوري التونسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

ليونبيرج بعد فوز أرسنال: الانتصار يعود للاعبين فقط وليس لي.. وبيبي لاعب مدهش 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
أوزيل عن ليونبيرج: ممتنون لوجوده معنا.. كان لاعبا ولذلك يفهمنا جيدا 3 ساعة | أوروبا
#ليلة_الأبطال - ليفربول ضد سالزبورج.. في انتظار سيناريو صلاح ونابولي مرة أخرى 4 ساعة | تقرير في الجول
كلوب: هذه هي الطريقة الأمثل لإيقاف خطورة هالاند 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
9 قرارات من مجلس إدارة الأهلي 4 ساعة | مصر
بالفيديو – أخيرا تذوقوا طعم الانتصار.. أرسنال ينفجر في 9 دقائق أمام وست هام 4 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 2 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل" 4 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد

قد ينال إعجابك