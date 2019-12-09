تقرير: إضراب لاعبي النجم الساحلي عن التدريبات لتأخر مستحقاتهم

أضرب لاعبو النجم الساحلي التونسي عن التدريبات احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية.

وكشف موقع راديو مساكن التونسي RM FM عن علمهم وفقا لمصادر خاصة إضراب اللاعبين عن التدريبات.

وأوضح الموقع التونسي أن النجم الساحلي يستعد لمواجهة نادي حمام الأنف التونسي المقرر لها بعد غد الأربعاء.

وأضاف التقرير أن الإضراب عن التدريبات احتجاجا على عدم خلاص مستحقاتهم المالية كما تم الاتفاق.

ويقع النجم الساحلي في المجموعة الثانية بجوار أندية الأهلي المصري والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.

وينفرد الفريق التونسي بالصدارة بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط من مباراتين ويأتي خلفه كل من الأهلي والهلال بثلاث نقاط لكل منهما بينما بلاتينوم بلا رصيد من النقاط.

ويلعب النجم مباراته في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا في 27 ديسمبر الجاري على ملعب رادس في تونس.

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