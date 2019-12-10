بالفيديو – أخيرا تذوقوا طعم الانتصار.. أرسنال ينفجر في 9 دقائق أمام وست هام

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 00:21

كتب : FilGoal

بيبي - أرسنال - وست هام

أخيرا بعد غياب 65 يوما، عاد أرسنال من جديد ليعرف طعم الانتصار في الدوري الإنجليزي، والضحية وست هام.

أرسنال انتصر خارج ملعبه على حساب وست هام بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

وست هام تقدم أولا في الدقيقة 38 من رأسية أنجيلو أوجبونا. هدف أكدته تقنية الفيديو وانتهى عليه الشوط الأول لتتواصل الصعاب على أرسنال.

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لكن الوافد الجديد نيكولاس بيبي انفجر في الشوط الثاني ليقلب طاولة وست هام لصالح أرسنال.

البداية كانت في الدقيقة 60 بهدف التعادل عن طريق البرازيلي جابرييل مارتينيللي الذي استقبل عرضية أرضية من سياد كولاسيناك ووضعها بقوة في الشباك.

واستغل أرسنال حالة الاستفاقة بعد هدف التعادل ليسجل الهدف الثاني بطريقة ولا أروع عن طريق بيبي.

بيبي استلم تمريرة من بير أوباميانج قبل أن يمر من مدافع وست هام ويسدد بكل إتقان وروعة داخل الشباك من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66.

وعاد بيبي ليرد الهدية لـ أوباميانج، ليصنع له الهدف الثالث في الدقيقة 69.

عرضية من بيبي ومقصية من داخل منطقة الجزاء من أوباميانج وهدف الضربة القاضية لـ أرسنال.

فريدي ليونبيرج المدرب المؤقت لـ أرسنال وجد نفسه في ورطة مبكره بعدما تعرض هيكتور بيليرين لإصابة خلال عمليات الإحماء ليخرج من تشكيل الفريق الأساسي ويشارك مايتلاند نيلز بدلا منه.

تشكيل أرسنال شهد مشاركة بيبي منذ البداية بجانب ميسوت أوزيل وأوباميانج والبرازيلي الشاب مارتينيللي.

المصاعب توالت في البداية، ليتعرض الظهير الأيسر كيران تيرني لإصابة ويغادر أرض الملعب، ليشارك كولاسيناك بدلا منه.

لكن في النهاية صنع كولاسيناك هدف التعادل وقدم أداءً جيدا كتب انتصار أرسنال.

انتصار أرسنال بفارق أكثر من هدف، هو الأمر الذي يحدث لأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويعد الفوز على وست هام، هو الفوز الأول لأرسنال في الدوري الإنجليزي خارج ملعبه منذ الجولة الأولى عندما انتصر على نيوكاسل.

ليس ذلك فقط، بل لم ينتصر أرسنال في آخر 9 مباريات في كل المباريات، ليكسر اللعنة أخيرا ويفوز.

ووصل أرسنال للنقطة 22 في المركز التاسع بالتساوي مع شيفيلد يونايتد، بينما تجمد وست هام عند النقطة 16 في المركز الـ 16.

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