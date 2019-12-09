لا أولمبياد لا كأس عالم.. إيقاف روسيا عن المحافل الرياضية 4 سنوات بسبب المنشطات

أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات إيقاف روسيا لمدة 4 سنوات عن المحافل الرياضية المختلفة بسبب ثبوت تعاطي المنشطات.

وجاء قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالإجماع وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

ويتم استبعاد روسيا من أولمبياد طوكيو 2020 بالإضافة للألعاب الأولمبية الشتوية وأيضا كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ويحق لروسيا تقديم طعن ضد قرار الوكالة الدولية خلال 21 يوما من صدور القرار اليوم الاثنين.

وجاء قرار الوكالة الدولية بإيقاف روسيا لمدة 4 سنوات بجانب حرمانها من استضافة أي حدث رياضي كأقسى عقوبة ممكنة بسبب فساد المنشطات لخطة استمرت من سنوات مما أثر على الرياضة من رأي وكالة مكافحة المنشطات.

وصدر القرار بعد اجتماع مجلس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالقرب من مقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان السويسرية.

ويترتب على القرار منع روسيا من استضافة أي حدث رياضي أو حضور أي مسؤول حكومي من حضور الأحداث الدولية لمدة 4 سنوات.

ومن المتوقع تقديم استئناف ضد القرار من الجانب الروسي في محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا وإن لم تنجح سيشمل القرار الحرمان من أولمبياد طوكيو 2020 وكأس عالم قطر 2022.

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