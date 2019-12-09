خاص مصدر في الهلال لـ في الجول: خالد جلال الأقرب لتدريب الفريق.. و3 خيارات أخرى

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 23:09

كتب : محمد عبد العظيم

خالد جلال - الزمالك

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الهلال السوداني اقتراب خالد جلال مدرب الزمالك الأسبق من تولي تدريب الفريق.

مصدر مسؤول داخل نادي الهلال فضل عدم ذكر اسمه تحدث مع FilGoal.com قائلا: "خالد جلال أصبح الأقرب الآن لتولي تدريب الفريق".

وأضاف "أحمد حسن في الصورة وكذلك خالد غنيم ومدرب فرنسي آخر".

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وأردف "ولكن في الوقت الحالي، خالد جلال هو الأقرب والاتفاق على أعتاب الإتمام بشكل رسمي بين المدرب ورئيس نادي الهلال".

وتابع "خالد جلال تحدث عن رغبته في وجود أمير عزمي مجاهد كمساعد له في الجهاز الفني للفريق، في حالة إتمام الاتفاق".

آخر ظهور تدريبي لـ خالد جلال كان مع الزمالك في آخر ثلاث مباريات في الدوري الموسم الماضي.

وقبل ذلك تولى خالد جلال مسؤولية القيادة الفنية لـ الزمالك في الفترة ما بين أبريل 2018 ويونيو من نفس العام.

ولعب الزمالك 4 مباريات تحت قيادة خالد جلال ونجح في الانتصار فيهم جميعا وحقق لقب كأس مصر.

أحمد حسن نجم الكرة المصرية كشف في تصريحاته مع FilGoal.com في وقت سابق وجود مفاوضات من جانب الهلال السوداني. (طالع التفاصيل)

المصري خالد غنيم الذي يعمل في أكاديمية رايو فاليكانو الإسباني تحدث مع FilGoal.com في وقت سابق وأشار إلى "بالفعل نادي الهلال تواصل مع وكيل أعمالي بعد ترشيحي للنادي". (طالع التفاصيل)

الأهلي انتصر على الهلال بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هزيمة لم ينتظر بعدها الهلال ليقرر إقالة المدرب صلاح أدم.

الهلال انتصر في الجولة الأولى على بلاتينيوم 2-1 لكن ذلك لم يشفع للمدرب آدم الذي كان قرار إقالته غير متوقع وسريعا للغاية.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأهلي.

ويلعب الهلال في الجولة الثالثة أمام النجم الساحلي في تونس.

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