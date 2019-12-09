خاص أحمد حسن لـ في الجول: الهلال السوداني تواصل معي.. وأحسم موقفي عقب العودة من تركيا

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 21:11

كتب : بسام أبوبكر

أحمد حسن

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق عن تلقيه اتصالات من مسؤولي الهلال السوداني لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وقال أحمد حسن لـFilGoal.com: "بالفعل مسؤولي الهلال السوداني تواصلوا معي لمعرفة رأيي في تدريب الفريق".

وأضاف "في الوقت الحالي أنا في تركيا وسأعود لمصر غدا، ومن ثم سأتخذ قراري".

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وأكمل "لم أستقر حتى الآن إذا كنت سأعود للتدريب في الوقت الحالي أم مع بداية الموسم الجديد".

وأوضح عميد لاعبي العالم "بالفعل أخبرت مسؤولي الهلال أنني سأعود إلى مصر غدا، ومن ثم سنعقد جلسة معا".

وأردف "خلال الجلسة سأعرف رؤيتهم المستقبلية للفريق وتفاصيل التعاقد وإذا رأيت أنها مناسبة لي سأوافق على تدريب الهلال".

وشدد نجم الأهلي والزمالك السابق "الهلال قيمة كبيرة في الكرة السودانية وفي قارة إفريقيا ولا أحد يشكك في ذلك".

وأتم تصريحاته "لم أتلق أي عروض تدريبية في مصر منذ إنهاء عملي مع بيراميدز، كنت مبتعدا عن مجال التدريب منذ فترة ولكني قررت العودة".

وبدأ أحمد حسن مشواره التدريبي في موسم 2015/2016 مع بتروجت قبل أن يرحل عن الفريق البترولي.

بعدها اتجه الصقر المصري إلى العمل الإداري وشغل منصب المشرف العام على قطاع الكرة في نادي بيراميدز خلال الموسم الماضي.

وكان الهلال السوداني قرر إقالة مدربه صلاح آدم بعد الخسارة من الأهلي 2-1 في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الهلال انتصر في الجولة الأولى على بلاتينيوم 2-1 لكن ذلك لم يشفع للمدرب آدم الذي كان قرار إقالته غير متوقع وسريعا للغاية.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأهلي.

ويلعب الهلال في الجولة الثالثة أمام النجم الساحلي في تونس.

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