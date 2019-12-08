مرحلة حسم اسم المدرب الجديد لـ الهلال السوداني أصبحت قريبة للغاية، والآن مدرب مصري أصبح ضمن الخيارات الأخيرة للفريق.

محمود جبارة مدير الكرة في نادي الهلال تحدث مع FilGoal.com ليكشف: "المصري خالد غنيم ضمن المرشحين لتدريب الهلال".

وأضاف "قائمة المرشحين تقلصت لـ 3 أسماء فقط ومن بينهم خالد غنيم".

خالد غنيم يعمل في الوقت الحالي في أكاديمية رايو فاليكانو الإسباني.

وسبق لخالد غنيم العمل كمدير فني في أكاديمية خيتافي وأتليتكو مدريد، وعمل في منصب المدرب المساعد في رديف أتليتكو مدريد وفاليكانو.

وتولى المصري غنيم مسؤولية المدير الفني أيضا لفريقي أتليتكو بينتو وسان بيدرو في إسبانيا.

وتواصل FilGoal.com مع خالد غنيم للحديث عن ترشحيه لتدريب الهلال.

وقال المدرب: "بالفعل نادي الهلال تواصل مع وكيل أعمالي بعد ترشيحي للنادي من خلال أحد الوكلاء المصريين".

وتابع "مسؤولو الهلال استطلعوا رأيي ومطالبي المالية، ووكيلي أخبرهم بعدم ممانعتي في تدريب الفريق وعدم وجود أي شروط مادية لي".

وكشف "اترك الأمور المادية لوكيلي، وشرطي الفني هو منحي كامل الحرية لاختيار الجهاز الفني إلى جانب تواجد مدرب الأحمال الإسباني الذي يعمل معي دائما".

وأشار "كل ما أحتاجه هو المناخ الجيد ودعم الإدارة للجهاز الفني والاستقرار".

وأتم "الهلال يعد فريقا عريقا ومن الصعب رفضه وانتظر قراراهم النهائي".

الأهلي انتصر على الهلال بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هزيمة لم ينتظر بعدها الهلال ليقرر إقالة المدرب صلاح أدم.

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الهلال انتصر في الجولة الأولى على بلاتينيوم 2-1 لكن ذلك لم يشفع للمدرب آدم الذي كان قرار إقالته غير متوقع وسريعا للغاية.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأهلي.

ويلعب الهلال في الجولة الثالثة أمام النجم الساحلي في تونس.





























































































































































































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