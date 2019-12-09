ديسابر ردا على أحمد علي: لست من تعاقد معه

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 00:17

كتب : عاطف شادي

ديسابر - بيراميدز

رد سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز مرة أخرى على أحمد علي مهاجم الفريق، مشيرا إلى "اللاعب خارج حساباتي تماما في الفترة الحالية".

ديسابر كشف في وقت سابق عدم مناسبة طريقة لعب أحمد علي معه، متمنيا له التوفيق في مستقبله. (طالع التفاصيل)

أحمد علي رد على ديسابر في تصريحاته مع FilGoal.com مشيرا إلى "توصلت لاتفاق مع بيراميدز على رحيلي بالفعل، ولكن انضمامي لـ بيراميدز كان بموافقة ديسابر. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة

الإسماعيلي: لا نفكر في مواجهة بيراميدز.. نُركز على أمر واحد فقط بالفيديو – بيراميدز يقسو على نواذيبو بسداسية ويستعيد صدارة مجموعة الكونفدرالية أحمد علي لـ في الجول ردا على ديسابر: هو من اختارني في بيراميدز.. وسأرحل بشروطي ديسابر: كارتيرون مميز.. سنهاجم الزمالك والأمور ستختلف عن نهائي الكأس

ولكن مدرب بيراميدز لا يتفق مع كلام أحمد علي.

وقال مدرب بيراميدز: "أحمد علي انضم لـ بيراميدز قبل أن أتولى مهمة تدريب الفريق بشكل رسمي".

وأضاف في تصريحاته عقب لقاء انتصار بيراميدز على نواذيبو في كأس الكونفدرالية "أحمد علي خارج حساباتي تماما. هو لاعب جيد ولكن استبعاده لأسباب فنية".

وتابع "حتى الآن أحمد علي في الفريق ولم يرحل، وأُفضل إشراك جون أنتوي في خط الهجوم".

وحصل أحمد علي البالغ من العمر 33 عاما على لقب هداف الدوري الموسم الماضي مع الفريق الأصفر بعدما سجل 18 هدفا.

طالع أيضا

جديد مصير كهربا والانتقال لـ الأهلي

هل الأهلي في مفاوضات مع "الرباعي الخارق"

تفاصيل اتفاقية الأهلي واستاد السلام.. وموعد تفعيل التعاقد

شاهد - طرد كريم حافظ في انتصار قاتل لـ النني

المصري يتألق في الكونفدرالية

في الدوري بيراميدز أحمد علي ديسابر

نرشح لكم

أخر الأخبار

المباراة انتهت قبل موعدها بـ 5 دقائق بسبب الشغب.. كروزيرو إلى الدرجة الثانية البرازيلية‎ 6 ساعة | أمريكا
ديسابر ردا على أحمد علي: لست من تعاقد معه 6 ساعة | مصر
المقاولون: لا نريد أحمد علي إطلاقا.. نبحث عن الأخلاق قبل أي شيء 6 ساعة | الدوري المصري
ديسابر: كارتيرون مميز.. سنهاجم الزمالك والأمور ستختلف عن نهائي الكأس 6 ساعة | مصر
بالفيديو - الانتصار الثاني على التوالي.. ميلان يهزم بولونيا بصعوبة 7 ساعة | أوروبا
مسعود لـ في الجول: تاريخ المصري لا يقارن مع أي فريق في المجموعة.. سنقاتل لتحقيق الكونفدرالية 7 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل" 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد 4 محامي النقاز لـ في الجول: اللاعب ربح قضيته ضد الزمالك وفسخ تعاقده

قد ينال إعجابك