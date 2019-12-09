ديسابر ردا على أحمد علي: لست من تعاقد معه

رد سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز مرة أخرى على أحمد علي مهاجم الفريق، مشيرا إلى "اللاعب خارج حساباتي تماما في الفترة الحالية".

ديسابر كشف في وقت سابق عدم مناسبة طريقة لعب أحمد علي معه، متمنيا له التوفيق في مستقبله. (طالع التفاصيل)

أحمد علي رد على ديسابر في تصريحاته مع FilGoal.com مشيرا إلى "توصلت لاتفاق مع بيراميدز على رحيلي بالفعل، ولكن انضمامي لـ بيراميدز كان بموافقة ديسابر. (طالع التفاصيل)

ولكن مدرب بيراميدز لا يتفق مع كلام أحمد علي.

وقال مدرب بيراميدز: "أحمد علي انضم لـ بيراميدز قبل أن أتولى مهمة تدريب الفريق بشكل رسمي".

وأضاف في تصريحاته عقب لقاء انتصار بيراميدز على نواذيبو في كأس الكونفدرالية "أحمد علي خارج حساباتي تماما. هو لاعب جيد ولكن استبعاده لأسباب فنية".

وتابع "حتى الآن أحمد علي في الفريق ولم يرحل، وأُفضل إشراك جون أنتوي في خط الهجوم".

وحصل أحمد علي البالغ من العمر 33 عاما على لقب هداف الدوري الموسم الماضي مع الفريق الأصفر بعدما سجل 18 هدفا.

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