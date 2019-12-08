بالفيديو – سمسمية بورسعيدية في الإسكندرية.. المصري يضرب رينجرز برباعية

انتقل النادي المصري للعب في استاد الإسكندرية، لكن عزف السمسمية لم يتوقف، وضرب إينوجو رينجرز برباعية.

فاز النادي المصري على إينوجو رينجرز بأربعة أهداف مقابل هدفين على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

سجل أوستن أموتو، وأحمد ياسر، ومفتاح طقطق، وحسن علي أهداف المصري من صناعة طقطق، وكريم العراقي، وبهاء مجدي.

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التشكيل

اختار إيهاب جلال البدء بسعيدو سيمبوريه في قلب الدفاع، فيما قاد أوستن أموتو الهجوم وحيدا.

🏟 تشكيل المصري – إيهاب جلال يدفع بثنائي هجومي ضد رينجرز في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية pic.twitter.com/I1SO4nVfsZ — FilGoal (@FilGoal) December 8, 2019

وصف المباراة

المصري تسيد اللقاء من الدقيقة الأولى. الفرصة الأولى كانت في الدقيقة الأولى بعد كرة طويلة خرج جابات أوبوبا ليمسك بها ولكنه خرج بالكرة خارج منطقة الجزاء.

والفرصة الثانية شهدت الهدف الأول. كرة طويلة جديدة وصلت إلى مفتاح طقطق على الجهة اليسرى، والذي مررها أرضية بدوره إلى أوستن أموتو الذي أودعها المرمى مباشرة.

ضغط مصري مضني

النادي المصري استمر في الضغط الشرس. مفتاح طقطق ينفرد بالمرمى في الدقيقة التاسعة بعد هجمة مرتدة قادها حسن علي ومنه إلى أموتو ثم مررها إلى طقطق الذي أضاعها أمام المرمى.

وفرصة جديدة للمصري في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة من حسن علي لكن أموتو يسدد بعيدة عن المرمى.

أحمد ياسر بدوره سدد في الدقيقة الـ11 لكن أوبوبا حارس رينجرز حولها إلى ركنية.

ثم أموتو في الدقيقة الـ13 استمل عرضية ياسر ومهدها لنفسه، ثم سدد بعيدا عن المرمى.

دقائق المصري القوية استمرت في الدقيقة الـ17 وتمريرة رائعة من طقطق إلى أحمد ياسر، وياسر راوغ المدافع ثم سدد لكن بجانب القائم بقليل.

ووسط ضغط المصري، كاد إينوجو رينجرز يحرز التعادل في الدقيقة الـ19 بعد بينية جعلت كيلفين أتوبو ينفرد، لكن أحمد مسعود خرج من مرماه وتصدى للكرة.

ثم جاءت الفاعلية في الدقيقة الـ27 بهدف ثان. انطلاقة وتبادل للتمريرات بين أحمد ياسر وكريم العراقي، ثم عرضية من ياسر غالطت الحارس وسكنت الشباك ليسجل المصري هدفا ثانيا.

هدوء كبير

هدأت المباراة بعد الهدف الثاني وتحقيق المصري للمطلوب. وفي الدقيقة الـ41 أجرى رينجرز أولى تبديلاته بدخول جون أوتشي بدلا من أوتوبو.

وكاد المصري يضيف هدفا ثالثا في الدقيقة الـ45 بعد جملة جميلة بين كريم العراقي وأحمد ياسر ثم عرضية أرضية قابلها أموتو بتسديدة لكن وصلت ضعيفة ليد الحارس.

الشوط الثاني

بداية المصري للشوط الثاني لم تكن مختلفة، وأضاف مفتاح طقطق هدفا ثالثا في الدقيقة الـ49 بعد عرضية من كريم العراقي، استلمها داخل منطقة الجزاء وسدد أرضية في المرمى.

رينجرز رد بتبديل ثان في الدقيقة الـ53 بدخول جورج أونيبوكو بدلا من شيبوزور مادو.

ثم حاول رينجرز في الدقيقة الـ59 من مخالفة نفذت جميلة، وتألق أحمد مسعود في تحويلها إلى ركنية.

تدخلات فنية

إيهاب جلال بدأ يتدخل في التشكيل مع هدوء اللقاء مجددا. عمرو موسى شارك في الدقيقة الـ70 بدلا من إيزي إيميكا.

وجاء التبديل الثاني في الدقيقة الـ76 بدخول محمود وادي بدلا من أوستن أموتو. هنا هتفت جماهير المصري "الرابع يا مصري".

ختام جيد

أراد المصري ختام اللقاء بشكل جيد. بدأ الضغط مجددا وكالعادة من الجهة اليمنى عن طريق انطلاقات العراقي. عرضية في الدقيقة الـ80 قابلها بهاء مجدي بلمسة بجانب المرمى بقليل.

وعرضية جديدة بنفس الطريقة من العراقي في الدقيقة الـ81 ولمسة من بهاء مجدي، لكن الدفاع حولها إلى ركنية.

وجاء الهدف الرابع في الدقيقة الـ83. لمسة من بهاء مجدي إلى حسن علي الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك.

وجاء التبديل الأخير للمصري في الدقيقة الـ84 بدخول حسين رجب بدلا من مفتاح طقطق.

هدفان للضيوف

إينوجو رينجرز قلص الفارق بهدفين بلا مناسبة في الدقائق الأخيرة. ركنية في الدقيقة الـ83 حولها إيزيكوري شينوسو برأسية في المرمى.

وفي الدقيقة الـ89 نفذ شينوسو مخالفة من وسط الملعب، لكنها مرت من الجميع وسكنت الشباك مسجلا الثاني، لينتهي اللقاء بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين.

فوز المصري رفع رصيده للنقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى من الكونفدرالية الإفريقية، فيما يلتقي بيراميدز مع نواذيبو بعد قليل في نفس الجولة.

ويلتقي المصري مع بيراميدز في الجولة الثالثة من البطولة يوم 29 ديسمبر الجاري.

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