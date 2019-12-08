وصلت مفاوضات الأهلي مع محمود عبد المنعم "كهربا" جناح ديسبورتيفو أفيش البرتغالي لمراحل متقدمة، حيث تتبقى رتوش أخيرة لإتمام الاتفاق بين النادي واللاعب الذي ترك الزمالك قبل بداية الموسم الجاري.

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش الأهلي

واتفق الأهلي مع كهربا على أن تكون مدة التعاقد لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ من يناير المقبل، بحسب ما علم FilGoal.com.

كما علم FilGoal.com أن الأهلي وكهربا دخلا مرحلة التفاوض على التفاصيل المادية للعقد.

حيث تعهد النادي الأحمر أولا بدفع الشرط الجزائي في عقد كهربا مع ديسبورتيفو أفيش وقيمته 400 ألف يورو كان اللاعب الدولي سددها مسبقا من أجل إنهاء العلاقة مع النادي البرتغالي .

ووافق كهربا علي النزول بقيمة التعاقد الخاص به ليكون متوافقا مع لاعبي الفئة الأولي في الأهلي وتحديدا أخر مبلغ تم دفعه لصفقة حديثة وهي صفقة انضمام حسين الشحات.

ويعرض الأهلي على كهربا حصوله على 9 مليون جنيه في الموسم الواحد حرصا علي عدم التمييز بينه وبقية اللاعبين في المعاملات المالية حفاظا على وحدة الفريق .

ولا يتبقي الآن إلا تفاصيل بسيطة تتعلق بطرق سداد المستحقات وأقساط الدفع وعقود الإعلانات والحقوق بين الطرفين.

video:1

وكان رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أعطى الضوء الأخضر خلال الأيام الماضية لإتمام الاتفاق مع كهربا.

يذكر أن كهربا رحل عن الزمالك دون رغبة النادي الأبيض قبل نهاية الموسم الماضي، بحجة نهاية عقده مع النادي الأبيض الذي يقول مسؤولوه إن العقد لايزال ساريا.

وانضم صاحب الـ25 عاما إلى أفيش في سوق الانتقالات الصيفية الماضية وشارك مع الفريق في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

طالع أيضا

تعرف على كل مواجهات دور الـ 16 من كأس مصر

ثعالب ليستر تطارد ليفربول

شاهد - كل ما قدمه تريزيجيه والمحمدي ضد ليستر سيتي

في إفريقيا – دوري الأبطال.. عمالقة في الموعد ومرشحون مخيبون

تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل"