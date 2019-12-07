ديسابر: غياب أحمد علي؟ لا يناسب طريقتي.. أتمنى له التوفيق في المستقبل

شرح سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز أسباب عدم اعتماده على أحمد علي في هجوم فريقه خلال المباريات السابقة.

ويسعد بيراميدز لمواجهة نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية لمجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي لمباراة نواذيبو في الكونفدرالية: "غياب أحمد علي عن المشاركة مع بيراميدز لأسباب فنية".

وأضاف "أفضل الاعتماد على المهاجم الذي يلعب في عمق الملعب، وطريقتنا تعتمد على مهاجم واحد فقط لذلك أختار الذي يناسب الطريقة"

وأكمل "من الممكن أن يشارك أحمد علي معنا ولكن ليس في الوقت الحالي، وعليه تقبل وضعه الحالي والمنافسة مع باقي المهاجمين في الفريق لإثبات جدارته".

وأتم تصريحاته "في الوقت الحالي أحمد علي ليس في خياراتي، أنا أتعامل معه بشكل احترافي وأتمنى له التوفيق في المستقبل".

وانضم أحمد علي لصفوف بيراميدز بداية الموسم الحالي بعد فسخ تعاقده مع نادي المقاولون العرب.

وحصل أحمد علي على لقب هداف الدوري الموسم الماضي مع الفريق الأصفر.

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