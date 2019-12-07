ديسابر: غياب أحمد علي؟ لا يناسب طريقتي.. أتمنى له التوفيق في المستقبل

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 23:51

كتب : FilGoal

أحمد علي - بيراميدز - الأهلي

شرح سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز أسباب عدم اعتماده على أحمد علي في هجوم فريقه خلال المباريات السابقة.

أحمد علي كامل

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويسعد بيراميدز لمواجهة نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية لمجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي لمباراة نواذيبو في الكونفدرالية: "غياب أحمد علي عن المشاركة مع بيراميدز لأسباب فنية".

أخبار متعلقة

ديسابر: تأثرنا بتوقف طويل للدوري ديسابر: هدف بيراميدز التتويج بالدوري ولكن الأهلي والزمالك في وضع أفضل قائمة بيراميدز - عودة السعيد أمام نواذيبو مؤتمر ساليسو: لم نستحق الخسارة ضد بيراميدز.. ونتائج المصري تجبرنا على الحذر الإسماعيلي يضرب موعدا مع بيراميدز.. والجيش يعبر دكرنس في كأس مصر 6-1 في كأس مصر.. بيراميدز يغضب من تقدم النجوم ويدك شباكه بسداسية مؤتمر ديسابر: مباراة نواذيبو لن تكون سهلة.. ولا نفكر في مواجهة الزمالك مؤتمر ديسابر: تغلبنا على الأجواء الصعبة أمام رينجرز.. وطموحنا تحقيق الكونفدرالية

وأضاف "أفضل الاعتماد على المهاجم الذي يلعب في عمق الملعب، وطريقتنا تعتمد على مهاجم واحد فقط لذلك أختار الذي يناسب الطريقة"

وأكمل "من الممكن أن يشارك أحمد علي معنا ولكن ليس في الوقت الحالي، وعليه تقبل وضعه الحالي والمنافسة مع باقي المهاجمين في الفريق لإثبات جدارته".

وأتم تصريحاته "في الوقت الحالي أحمد علي ليس في خياراتي، أنا أتعامل معه بشكل احترافي وأتمنى له التوفيق في المستقبل".

وانضم أحمد علي لصفوف بيراميدز بداية الموسم الحالي بعد فسخ تعاقده مع نادي المقاولون العرب.

وحصل أحمد علي على لقب هداف الدوري الموسم الماضي مع الفريق الأصفر.

طالع أيضا

بنشرقي يعزف بداية كارتيرون الإفريقية مع الزمالك

فريق واحد في المدينة.. هو مانشستر يونايتد

هل عاقب الأهلي الثلاثي ربيعة وفتحي؟

شاهد - ملخص تألق صلاح أمام بورنموث

مازيمبي يتصدر مجموعة الزمالك

بيراميدز أحمد علي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-12-2019 والقنوات الناقلة.. المصري وبيراميدز ومواجهات بالجملة 2 ساعة | إفريقيا
مورينيو بعد رائعة سون: ابني يطلق عليه لقب "سون_الدو" 2 ساعة | أوروبا
أهداف السبت الكروي - ثنائية الزمالك وتسجيل صلاح وهاتريك ميسي.. رائعتا سون وسواريز 3 ساعة | أوروبا
حكاية 100 مباراة لـ صلاح في الدوري الإنجليزي 3 ساعة | المحترفون
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي قد لا يغيب عن لقاء زيسكو رغم الإنذار الثاني 3 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – عذرا لا نجد كلمات مناسبة لوصف ميسي وما فعله سواريز.. برشلونة 5 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد 3 محامي النقاز لـ في الجول: اللاعب ربح قضيته ضد الزمالك وفسخ تعاقده 4 رسميا - كارتيرون مديرا فنيا لـ الزمالك

قد ينال إعجابك