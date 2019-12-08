"هو من وافق على اختياري للانضمام لصفوف بيراميدز والآن يقول أنني لا أناسب طريقته".. كان هذا رد أحمد علي مهاجم بيراميدز على تصريحات سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريقه.

تصريحات مثيرة قالها ديسابر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه ضد نواذيبو في بطولة الكونفدرالية عن أحمد علي مهاجم فريقه.

وبرر ديسابر في تصريحاته عدم مشاركة أحمد علي مع بيراميدز لأنه لا يناسب طريقته وأنه يتمنى له التوفيق في مستقبله. (طالع تصريحات ديسابر بالكامل من هنا)

ورد أحمد علي عبر FilGoal.com على ديسابر: "توصلت لاتفاق مع بيراميدز منذ 3 أسابيع لأرحل عن النادي في يناير".

وأضاف "وقعت في بداية الموسم مع بيراميدز لمدة 3 سنوات وأخوض موسمي الأول مع الفريق، ويبدو أنه أيضا سيكون الأخير".

وأكمل "ولكن قبل أن أرحل عن النادي يجب أن أوضح الكثير من الأمور".

وأوضح أحمد علي "في بداية الموسم فسخت تعاقدي مع المقاولون من أجل الانضمام لصفوف بيراميدز ووقتها رشحني حسام البدري رئيس النادي السابق لديسابر، ووافق المدرب الفرنسي على انضمامي للفريق".

وتعجب قائلا "كيف يقول الآن أنني غير مناسب لطريقته وهو من وافق على انضمامي لبيراميدز".

وكشف "عقدت جلستين مع مسؤولي بيراميدز واتفقنا معا على رحيلي في يناير المقبل".

وأتم تصريحاته "ولكني سأرحل وفقا لشروطي الخاصة وسوف انضم للنادي الذي أريده ولن أدخل في صفقات تبادلية مع أي لاعب آخر".

وانضم أحمد علي لصفوف بيراميدز بداية الموسم الحالي بعد فسخ تعاقده مع نادي المقاولون العرب.

وحصل أحمد علي البالغ من العمر 33 عاما على لقب هداف الدوري الموسم الماضي مع الفريق الأصفر بعدما سجل 18 هدفا.

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