لم يدخل اتفاق الأهلي مع إدارة استاد السلام حيز التنفيذ بعد رغم إعلان الاتفاقية، وسيكون للاتفاقية تفاصيل جديدة.

علم FilGoal.com من مصدر داخل الأهلي، تفاصيل اتفاقية الأهلي مع استاد السلام، وموعد تفعيلها.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتفاقية ما زال أمامها مرحلة نهائية قبل إتمامها، وهي تحويل البروتوكول الذي تم إبرامه مع شركة استادات، إلى اتفاقية إلزامية بعد توقيع العقود.

ويجرى حاليا صياغة العقود بين الطرفين، ومن المنتظر الانتهاء منها في شهر يناير أو فبراير المقبل بحد أقصى.

نص العقود

وحسبما علم FilGoal.com فإن العقود ستنص على أن يكون الملعب خاصا بالنادي الأهلي فقط، وسيكون الاستثناء الوحيد لنادي الإنتاج الحربي، إذ وافق الأهلي على السماح لهم بلعب مباريات الدوري الممتاز على استاد السلام.

ووافق الأهلي على استثناء الإنتاج الحربي نظرا لأن بطولة الدوري بدأت بالفعل، والاتفاقية تمت بعد انطلاق الموسم وإعلان جدول المسابقات المختلفة.

وإلى أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، فسيكون من حق إدارة استاد السلام استخدام الملعب كيفما تشاء، وأن تلعب عليه أي مباريات دون تخصيص أو تحديد.

FilGoal.com كشف في وقت سابق أسباب إقامة مباراة الزمالك وبريميرو دي أوجوستو على ملعب السلام رغم اتفاقية الأهلي مع إدارة الملعب. (طالع التفاصيل)

كان الأهلي قد تعاقد على حق انتفاع استاد السلام لمدة 25 عاما وتغيير اسمه إلى استاد الأهلي.

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