بالفيديو – مواجهة مصرية في تركيا.. طرد كريم حافظ في انتصار قاتل لـ النني

تعرض كريم حافظ للطرد خلال مواجهة فريقه قاسم باشا أمام محمد النني وكتيبة بيشكتاش في الدوري التركي.

بيشكتاش انتصر على قاسم باشا بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ 14 من الدوري التركي.

كريم حافظ شارك أساسيا مع قاسم باشا وخرج مطرودا في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

بينما شارك محمد النني أساسيا وخرج في الدقيقة 84 وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 58.

الإثارة الأولى في المباراة كانت في الدقيقة 14 عندما حصل كريم حافظ على بطاقة حمراء بعد عرقلة مهاجم بيشكتاش المنفرد.

video:1

لكن النقص العددي لـ قاسم باشا لم يمنعهم من التقدم في النتيجة بهدف أول في الدقيقة 24 عن طريق بيكتيميك بعد استغلال كرة عائدة من الحارس ووضعها داخل الشباك.

قبل نهاية الشوط الأول نجح بيشكتاش في تعديل النتيجة بهدف رائع عن طريق جانير إركين من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 56 عاد قاسم باشا للتقدم في النتيجة عن طريق فودي كويتا الذي استغل عرضية داخل منطقة الجزاء وضعها بإتقان في الشباك.

عودة بيشكتاش بدأت في الدقيقة 70 عندما سجل أوموت نايير من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية.

وقبل لحظات من إطلاق صافرة النهاية، سجل نايير هدفا قاتلا لبيشكتاش كتب انتصار الفريق خارج ملعبه أمام قاسم باشا.

انتصار قاتل أوصل بيشكتاش للنقطة 27 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد قاسم باشا عند النقطة 12 في المركز الـ 15.

طالع أيضا

تعرف على كل مواجهات دور الـ 16 من كأس مصر

ثعالب ليستر تطارد ليفربول

شاهد - كل ما قدمه تريزيجيه والمحمدي ضد ليستر سيتي

في إفريقيا – دوري الأبطال.. عمالقة في الموعد ومرشحون مخيبون

تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل"