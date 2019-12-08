كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي حقيقة المفاوضات مع الرباعي يوسف البلايلي وبغداد بونجاح وكينو وبليسينج إليكي.

وخرجت بعض التقارير الصحيفة لتزعم بدخول الأهلي في مفاوضات مع "الرباعي الخارق" البلايلي وبونجاح وكينو وإليكي مهاجم لوزيرن السويسري، فما حقيقة ذلك؟

أجاب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "كل ما يقال ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مع كامل التقدير والاحترام لأسماء المذكورة ولكن حتى الآن لا يوجد أي طلب مباشر من الجهاز الفني للتوجه لأحدهم".

وتابع "أولوية التعاقدات في الأهلي يحسمها طلبات ريني فايلر وفقا لاحتياجات الفريق".

الجزائري يوسف البلايلي صاحب الـ 27 عاما انتقل إلى أهلي جدة قادما من الترجي التونسي في أغسطس الماضي.

ويمتد عقد البلايلي لاعب الوسط مع أهلي جدة حتى صيف 2022، وتوج بلقب أمم إفريقيا مع الجزائر.

وشارك البلايلي في 7 مباريات مع أهلي جدة ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

بغداد بونجاح مهاجم السد القطري صاحب الـ 28 عاما جدد عقده العام الماضي مع السد حتى 2025.

المتألق بونجاح رفع أيضا لقب أمم إفريقيا مع الجزائر من الأراضي المصرية.

هذا الموسم، سجل بونجاح 5 أهداف وصنع مرة خلال ظهوره في 3 مباريات في الدوري.

الاسم الآخر الذي ربطته وسائل الإعلام بـ الأهلي، هو البرازيلي كينو مهاجم بيراميدز السابق.

كينو تألق في الدوري المصري بقميص بيراميدز قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة لـ الجزيرة الإماراتي في يوليو الماضي.

صاحب الـ 30 عاما تعرض لإصابة قوية في أكتوبر الماضي، قبل أن يعود ويشارك مع الجزيرة.

وقاد كينو فريقه الجزيرة مؤخرا لنصف نهائي كأس الخليج العربي بعدما سجل في الانتصار برباعية مقابل لا شيء أمام الوحدة.

الجناح بليسينج إليكي النيجيري صاحب الـ 23 عاما انتقل العام الماضي إلى لوزيرن السويسري.

وشارك بليسينج في 21 مباراة هذا الموسم في كل البطولات، ونجح في تسجيل 3 أهداف والصناعة مرة.

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