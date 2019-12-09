المقاولون: لا نريد أحمد علي إطلاقا.. نبحث عن الأخلاق قبل أي شيء

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 00:05

كتب : FilGoal

أحمد علي يسجل ويحتفل بهدف المقاولون في الزمالك

غلق محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب الباب تماما حول إمكانية عودة أحمد علي للفريق.

وقال محمد عادل عبر قناة صدى البلد: "أحمد علي لن يعود مرة ثانية للمقاولون ولا نفكر إطلاقا في هذا الأمر".

وأضاف "هذه هي طبيعة المقاولون، اللاعب الذي يخسر ثقة النادي من الصعب استعادته مرة أخرى".

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وأكمل "أحمد علي رحل عن المقاولون دون علم النادي، أخبرنا أنه مستمرا معنا وبعد ذلك فسخ تعاقده بالشرط الجزائي".

وواصل "وهذا التصرف لا يرقى لتصرفات لاعبي المقاولون، ونحن نبحث عن الأخلاق قبل أي شيء".

وأتم تصريحاته "لاعب مثل محمد فاروق إذا أراد العودة للنادي سنرحب به بالفعل لأنه عندما رحل كان بموافقة المقاولون وليس كما فعل أحمد علي".

وانضم أحمد علي لصفوف بيراميدز بداية الموسم الجاري بعد فسخ تعاقده مع المقاولون العرب بالشرط الجزائي.

وحصل أحمد علي البالغ من العمر 33 عاما على لقب هداف الدوري الموسم الماضي مع الفريق الأصفر بعدما سجل 18 هدفا.

وخرد سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز بتصريحات مثيرة بشأن عدم مشاركة أحمد علي مع فريقه لأنه لا يناسب طريقته وأنه يتمنى له التوفيق في مستقبله. (طالع التفاصيل)

ليرد عليه المهاجم المخضرم ويؤكد أن المدرب الفرنسي هو من اختاره وأنه سيرحل في يناير بشروطه. (طالع التفاصيل)

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