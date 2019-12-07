مؤتمر كارتيرون – عن "نقطة سلبية" رغم الانتصار أمام بريميرو.. وتأثير عمله "الذي لم يبدأ"

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عقب انتصاره الأول في مجموعات إفريقيا، مشيرا إلى "هناك نقطة سلبية رغم الانتصار".

الزمالك انتصر على بريميرو دي أجوستو بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون: "مواجهة بريميرو كانت صعبة للغاية. المنافس قوي وشارك في نصف نهائي البطولة في النسخة قبل الماضية".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "راضي تماما عن الروح القتالية التي ظهرت من لاعبي الزمالك ونجحنا في تحقيق هدفنا".

وأردف "لكن هناك نقطة سلبية وهي عدم خلق فرص عديدة على المرمى رغم السيطرة والاستحواذ على الكرة".

وتابع "هدفي منذ تولي المسؤولية هو رفع الحالة المعنوية للاعبين وركزت على ذلك بعد خسارتي مازيمبي وإنبي".

وأشار "عملي مع الزمالك لم يظهر حتى الآن ولم يبدأ وتركيزي الحالي على رفع الروح المعنوية للاعبين".

وأكمل حديثه قائلا: "طموح الزمالك هو الحصول على الألقاب وسعيد للغاية بالتواجد هنا وبداية من يوم الأحد سنغلق صفحة بريميرو ونبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز".

وعن سبب خروج مصطفى محمد وأوباما، قال ميتشو "مصطفى محمد مُجهد بعد مشاركته في بطولة إفريقيا مع المنتخب، بينما أوباما عائد مؤخرا من الإصابة ومن الطبيعي الحفاظ عليه للفترة المقبلة".

وأتم "الزمالك يمتلك عناصر مميزة وتمتلك شراسة هجومية ولكن لابد من سرعة رد الفعل في استرجاع الكرة والدفاع والهجوم بنفس الكفاءة".

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فوز الزمالك رفع رصيده للنقطة الثالثة في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، فيما تجمد رصيد بريميرو دي أوجوستو عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد يوم 27 ديسمبر الجاري في زامبيا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من البطولة.



































































































































































































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