بالفيديو – هدف وصناعة رائعة في ملخص تألق صلاح ضد بورنموث

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 19:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - بورنموث

تألق محترفنا المصري محمد صلاح في ظهوره الـ 100 في الدوري الإنجليزي، ليسجل ويصنع انتصار ليفربول أمام بورنموث.

ليفربول انتصر على بورنموث بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح شارك أساسيا وأكمل المباراة حتى نهايتها ونجح في الصناعة والتسجيل.

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صناعة صلاح في البداية جاءت بأفضل طريقة ممكنة في الدقيقة 44 بالكعب لـ نابي كيتا الذي لم يتردد وهز الشباك.

هدف نابي كيتا كان الثاني لليفربول بعدما تقدم أولا أليكس تشامبرلين للريدز في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني جاء موعد تسجيل صلاح لهدفه السابع الشخصي في مرمى بورنموث.

صلاح استقبل هدية من نابي كيتا وحولها بإتقان داخل الشباك وكتب الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 54.

ووصل صلاح لهدفه السابع في الدوري هذا الموسم وصنع 4 أهداف.

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