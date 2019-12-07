بالفيديو - بنشرقي يرسم بداية كارتيرون الإفريقية.. الزمالك يضرب بريميرو بثنائية

ارتقى نادي الزمالك لوصافة المجموعة الأولى بعد تحقيق أول فوز على بريميرو دي أوجوستو.

وفاز الزمالك على بيميرو دي أوجوستو بهدفين مقابل لا شيء على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

سجل أشرف بنشرقي هدفا الزمالك بشكل رائع في الدقيقتين الـ18 والـ68 من عمر اللقاء.

video:1

التشكيل

اختار باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، البدء بمصطفى محمد كمهاجم وحيد، ومن تحته أشرف بنشرقي، ويوسف إبراهيم "أوباما"، وأحمد سيد "زيزو".

📋 فرجاني وطارق في الوسط ومصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام بريميرو دي أجوستو ⚽✨#في_افريقيا pic.twitter.com/gqlLtWqAYX — FilGoal (@FilGoal) December 7, 2019

وصف اللقاء

بداية اللقاء كانت متكافئة بين الزمالك وبريميرو دي أوجوستو. الفرصة الأولى كانت في الدقيقة الرابعة بتصويبة من يزيد إيتوبو، لكن بعيدة عن المرمى.

ورد الزمالك جاء عن طريق أحمد سيد "زيزو" بتصويبة صاروخية في الدقيقة التاسعة، لكن الحارس جاكيوم كاباكا أنقذها ببراعة.

المباراة استمرت في سرعتها ورد بريميرو بكرة سريعة في الدقيقة العاشرة باختراق من أري بابل وتصويبة يتصدى لها محمد عواد على مرتين.

الزمالك يسيطر

الزمالك سيطر على اللقاء بشكل قوي بداية من تلك اللحظة. هدف أول في الدقيقة الـ16 عن طريق أشرف بنشرقي. تمريرة ساقطة رائعة من أوباما، قابلها بنشرقي بلمسة في المرمى.

وكاد بريميرو دي أوجوستو يدرك التعادل في الدقيقة الـ21 من ركنية، قابلها المدافع المتقدم بوبو أونجيندا المتقدم برأسية فوق المرمى.

الزمالك كاد يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ35 عن طريق أوباما. مخالفة نفذت داخل منطقة الجزاء عن طريق زيزو، وأبعدها الدفاع لتصل إلى أوباما الذي سدد بيسراه لكن فوق المرمى.

الشوط الثاني

الشوط الثاني بدأ سريعا من جانب الزمالك. ودراجان يوفيتش مدرب بريميرو دي أوجوستو أجرى تبديل مع البداية بدخول زيتو لوفومبو بدلا من إمانويل نجوديكاما.

مرتدة في الدقيقة الـ54 قادها أوباما ومررها إلى حازم إمام المتقدم، لكن حازم مررها في الدفاع وتخرج إلى ركنية.

مصطفى محمد أهدر أسهل الفرص من الركنية. نفذت داخل منطقة الجزاء ومرت من الجميع، لكن مصطفى قابلها بتصويبة بعيدة تماما عن المرمى.

مرتدات خطيرة

لاعبو الزمالك نفذوا الهجمات المرتدة بشكل جيد في الدقائق التالية لكن دون إتمام جيد للفرص. عبد الله جمعة قاد الأولى في الدقيقة الـ57 لكنه لم يمرر حتى ابتعد عن المرمى وأرسل عرضية في يد الحارس.

ثم كان التهديد الثاني في الدقيقة الـ58 وهذه المرة عن طريق زيزو، لكنه سدد بوجه قدمه الخارجي بجانب المرمى.

انطلاقة من أخرى من زيزو في الدقيقة الـ62 وكرة عرضية وصلت إلى فرجاني ساسي داخل منطقة الجزاء ومحاولة للمرور لكن تدخل من الدفاع لتصل الكرة إلى أوباما الذي سدد كرة قوية لكن ارتطمت بأقدام زملائه ومرت دون خطورة على المرمى.

جاء التبديل الثاني في الدقيقة الـ67 بدخول محمد أوناجم بدلا من يوسف أوباما.

ثم الهدف الثاني جاء مباشرة وعن طريق بنشرقي أيضا. النجم المغربي سدد كرة قوية "كرباج" مزقت شباك الفريق الأنجولي.

واستمرت الظروف في معاكسة الضيوف في الدقيقة الـ71 بطرد لأيبيكين أكينفينوا بعد لمسة يد.

تدخلات فنية

دراجان يوفيتش مدرب بريميرو دي أوجوستو تدخل هنا وأجرى تبديلان بدخول بونيفكيو فرانشيسكو ولومبالا بوكامبا في الدقيقة الـ76 بدلا من لوفومبو بيدرو وكريستوفاو مابالولو.

ورد كارتيرون بدخول مصطفى فتحي في الدقيقة الـ81 بدلا من مصطفى محمد.

ثم كان التبديل الأخير في اللقاء بدخول محمود عبد الرازق "شيكابالا" في الدقيقة الـ85 بدلا من أحمد سيد "زيزو".

فوز الزمالك رفع رصيده للنقطة الثالثة في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، فيما تجمد رصيد بريميرو دي أوجوستو عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد يوم 27 ديسمبر الجاري في زامبيا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من البطولة.



































































































































































































طالع أيضا

فريق واحد في المدينة.. هو مانشستر يونايتد

هل عاقب الأهلي الثلاثي ربيعة وفتحي؟

شاهد - ملخص تألق صلاح أمام بورنموث

مازيمبي يتصدر مجموعة الزمالك