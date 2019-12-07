مجموعة الزمالك بالفيديو – مازيمبي يدمر زيسكو بصاروخين وينفرد بالصدارة

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 20:14

كتب : FilGoal

مازيمبي الكونغولي

انفرد تي بي مازيمبي بصدارة المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، بالفوز على زيسكو يونايتد والوصول للنقطة السادسة.

وفاز مازيمبي على زيسكو يونايتد على استاد ليفي موناواسا في زامبيا، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وصف المباراة

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مازيمبي لم يمهل أصحاب الأرض فرصة كبيرة لالتقاط الأنفاس. وفي الدقيقة العاشرة سدد جاكسون موليكا صاروخ رائع سكن الشباك وأعلن الهدف الأول للضيوف.

في شوط المباراة الثاني كاد زيسكو يتعادل في الدقيقة الـ54. كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء، سددها وينستون كالينجو بقوة، لكن مرت فوق المرمى بقليل.

وعاد الخطير موليكا ليظهر مجددا، وكالعادة بهدف ثان للفريق الكونغولي في الدقيقة الـ63 بعد كرة استلمها على حدود منطقة الجزاء، ثم سدد بيسراه بشكل رائع في المرمى.

أصحاب الأرض استفاقوا وسجلوا هدف التقليص في الدقيقة الـ67. رمية تماس نفذها يسي جاكسون إلى كالينجو، والذي استدار وسدد مباشرة في المرمى مقلصا الفارق.

زيسكو ضغط لإدراك التعادل، لكن دفاعات مازيمبي ظلت صامدة، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدفين مقابل هدف.

فوز مازيمبي رفع رصيده للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد زيسكو عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.

ويلتقي الزمالك مع بريميرو دي أوجوستو مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية.

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