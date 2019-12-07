نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي توقيع أي عقوبات على الثلاثي أحمد فتحي ورامي ربيعة ووليد أزارو بعد لقاء الهلال السوداني.

ونشبت مشادة كلامية بين أحمد فتحي ورامي ربيعة عقب نهاية لقاء الأهلي أمام الهلال، بسبب الهدف المتأخر الذي استقبلته شباك المارد الأحمر.

وليد أزارو عبر عن غضبه من عدم المشاركة أمام الهلال السوداني، قبل أن يُعلق ريني فايلر على الواقعة. (طالع التفاصيل)

وخرجت بعض التقارير الصحفية تشير إلى توقيع الأهلي عقوبات على فتحي وربيعة وأزارو، وهو ما نفاه عبد الحفيظ.

وقال سيد عبد الحفيظ: "كل ما تم تداوله بخصوص توقيعنا لعقوبات على أزارو وفتحي وربيعة ليس صحيحا على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم نتخذ أي إجراءات ضد أي عنصر من عناصر الفريق".

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة يوم الأربعاء في الجولة السابعة من الدوري المصري.

طالع أيضا

النجم يتصدر مجموعة الأهلي

هل يتولى ميتشو تدريب الهلال السوداني؟

ريال مدريد 1700

إيفرتون يُسقط تشيلسي

الزمالك يتفاءل بالأنجوليين