بالفيديو – المُسجل الـ 11 لـ الأهلي.. رمضان صبحي يهز شباك الهلال

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 - 21:57

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي - الهلال

هز رمضان صبحي جناح الأهلي شباك الهلال السوداني من علامة الجزاء، ليصبح اللاعب رقم 11 الذي يُسجل للمارد الأحمر في بطولة إفريقيا هذا الموسم.

الأهلي يستضيف الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

حسين الشحات تقدم أولا لـ الأهلي في الدقيقة 15، قبل أن يعزز رمضان صبحي تقدم الأهلي في الدقيقة 36.

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جونيور أجايي سقط داخل منطقة الجزاء بعد "شد" من مدافع الهلال، ولم ينتظر الحكم أكثر من ثانية واحدة ليحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي.

وترجم رمضان صبحي ركلة الجزاء بنجاح ليكتب هدفه الأول في بطولة إفريقيا هذا الموسم.

وأصبح رمضان صبحي هو اللاعب الـ 11 الذي يسجل للأهلي في بطولة هذا الموسم بعد كل من: علي معلول – وليد أزارو – أحمد الشيخ - صلاح محسن – حسين الشحات – أحمد فتحي - حمدي فتحي - وليد سليمان – أليو ديانج – جونيور أجايي.

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