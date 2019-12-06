العبور طريق سموحة لمواجهة الزمالك في كأس مصر

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 - 16:56

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام سموحة

نجح فريق سموحة في تخطي عقبة العبور في دور الـ 32 من كأس مصر، ليواجه الزمالك في دور الـ 16 من البطولة.

سموحة انتصر على العبور بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسكندرية.

انتصار سموحة الصعب جاء عن طريق المتألق في الفترة الأخيرة، حسام حسن الذي نجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 66.

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حسام حسن حول لعبة رائعة بالرأس من فوق حارس العبور، ليكسر صمود الضيوف وينصر فريقه.

اللقاء الذي تأخر انطلاقته لمدة نصف ساعة عن الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة، شهد عودة ناصر ماهر للمشاركة من جديد بعدما شارك كبديل.

وضرب سموحة موعدا مع الزمالك الذي انتصر على الشرقية بثلاثية مقابل هدف في دور الـ 16 من كأس مصر.

ولم يتحدد حتى الآن موعد مواجهات دور الـ 16 من كأس مصر.

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