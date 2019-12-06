سكاي: سيحق لهم إبرام صفقات في يناير.. تخفيض عقوبة تشيلسي

أصبح من حق نادي تشيلسي الإنجليزي ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وحسب شبكة "سكاي سبورت"، فقد أصدرت المحكمة الرياضية قرارا بقبول استئناف تشيلسي على عقوبته، وبالتالي تخفيض عقوبة الحرمان من التعاقدات لفترة واحدة، انقضيت بالفعل.

وبعد قرار المحكمة الرياضية، سيكون من حق تشيلسي إبرام تعاقدات جديدة في شهر يناير، بدلا من الانتظار حتى صيف الموسم المقبل.

تفاصيل الأزمة

في 22 فبراير 2019.. قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، معاقبة تشيلسي بالحرمان من التعاقدات لفترتي قيد، مع تغريمه بـ 460 ألف جنيه استرليني.

8 مارس 2019.. رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التماس تشيلسي بتجميد عقوبته.

7 يونيو 2019.. محكمة التسوية الرياضية تعلن لجوء تشيلسي لمحكة سويسرية بسبب رفض التماسه من الاتحاد الدولي.

1 يوليو 2019.. قبول قيد ماتيو كوفاسيتش في قائمة تشيلسي بعد ضمه بشكل نهائي من ريال مدريد، بما إنه كان على ذمة النادي منذ الموسم الماضي معارا، مع استمرار حرمان الفريق اللندني من قيد صفقات جديدة.

20 نوفمبر 2019.. تشيلسي يلجأ إلى المحكمة الرياضية أملا في صدور قرار قبل فترة الانتقالات الشتوية بتخفيض عقوبة الحرمان من التعاقدات إلى فترة واحدة.

6 ديسمبر 2019.. المحكمة الرياضية تصدر قرارا بقبول استئناف تشيلسي على عقوبته، وبالتالي تخفيض عقوبة الحرمان من التعاقدات لفترة واحدة، انقضيت بالفعل.

تشيلسي يحتل المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 15 جولة وبرصيد 29 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

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