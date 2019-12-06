مؤتمر مورينيو: هل تعلمون أسوأ شيء في تدريبي لـ توتنام الآن؟ لن أذهب للسعودية

لن يخطر في بالك أبدا ما السبب الذي يجعل جوزيه مورينيو يكرهه تواجده في الوقت الحالي كمدرب لتوتنام. السبب هو عدم قدرته على الذهاب للسعودية الآن.

السبت، السابع من ديسمبر من عام 2019 يلعب توتنام أمام بيرنلي في لقاء هو الخامس لـ مورينيو مع السبيرز، وهو نفس اليوم الذي يشهد نزال الملاكمة المنتظر بين البريطاني أنثوني جوشوا والمكسيكي الأمريكي آندي رويز جونيور، في السعودية.

مورينيو يهتم للغاية بهذا النزال ولكنه لن يحضره بسبب ارتباطه بتوتنام، وهو "أسوأ شيء في تدريبي لـ توتنام الآن".

وقال مورينيو: "هل تعلمون ما هو أسوأ شيء في تدريبي لـ توتنام الآن؟ أنني لن أقدر على الذهاب للسعودية لحضور هذا النزال".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "تلقيت دعوة بالفعل من الأمير السعودي ولكنني الآن أفضل التواجد مع فريقي أمام بيرنلي".

وواصل "أحب جوشوا بشدة لأنه رائع وأتمنى له الانتصار في النزال، ولكن في الرياضة يمكنك أن تخسر".

نزال تاريخي إعادة لنزالهما الذي أقيم في يونيو الماضي وانتهى بمفاجأة تاريخية وفوز المكسيكي رويز على جوشوا. (طالع تفاصيل النزال الأول)

وسيقام النزال في مدينة الدرعية في السعودية على ألقاب العالم للوزن الثقيل.

انتهى وقت حديث مورينيو عن النزال المنتظر، وحان وقت حديثه عن توتنام ومشكلة الدفاع.

وتحدث جوزيه قائلا: "علينا التركيز في الدفاع دون خسارة ما نفعله في الهجوم. نعم استقبلنا هدفين في كل مباراة ولكننا أيضا سجلنا في كل منهم وكان يمكننا التسجيل أكثر".

وأردف "ولكن بكل تأكيد شباكنا اهتزت بالعديد من الأهداف وبعضها كان سهلا وسخيفا وعلينا العمل لإيقاف ذلك".

وتابع "بعد لقاء يونايتد كان يوم الخميس للاستشفاء التام، واليوم الجمعة هو يوم الانتعاش، ويوم السبت هو يوم المباراة، ولذلك فظروف التدريب ليست الأفضل الآن. دعونا ننتظر قليلا حتى الأسبوع المقبل ومواجهة بايرن ميونيخ والتي سأريح فيها بعض اللاعبين، وسأعمل معهم".

وأوضح "على أرضية الملعب يمكننا التحسن بكل تأكيد، ولكن التحليل والتعقيب والحديث في قاعة الاجتماعات يساعد أيضا، ولذلك نأمل أن نحصل على بعض الأشياء الإيجابية".

مورينيو انتصر في ثلاث مباريات وخسر مواجهته أمام مانشستر يونايتد، ولكن في جميع المواجهات اهتزت شباك فريقه بهدفين على الأقل.

فهل يدخل مورينيو سوق الانتقالات الشتوية للتعاقد مع مدافع جديد؟ يُجيب جوزيه "لا أنظر للأفراد بل للعملية الدفاعية بشكل كامل والتي تخص الـ 11 لاعبا داخل الملعب".

وتطرق مورينيو للحديث عن تخفيض عقوبة حرمان تشيلسي من التعاقدات لفترة واحدة بدلا من فترتين.

وأجاب مورينيو على سؤال (هل تخفيض عقوبة حرمان تشيلسي من الانتقالات، أنباء سيئة لـ توتنام؟) قائلا: "لست قلقا على الإطلاق من ذلك".

وشرح "لا أنظر لـ تشيلسي والفارق بيننا. مازال هناك 3 فرق في الترتيب بيننا وبين تشيلسي، ولذلك لا يمكنني النظر عاليا في الوقت الحالي".

وأكمل حديثه قائلا: "إلى جانب أنه ليس من السهل على تشيلسي الحصول على لاعبين أفضل مما يمتلكون. تشيلسي يمتلك مجموعة جيدة جدا من اللاعبين ولا أعتقد أنهم يقدرون على جلب أفضل مما يمتلكون".

ويحتل توتنام المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة مبتعدا عن الرابع تشيلسي بـ 9 نقاط، بينما بيرنلي في المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.

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