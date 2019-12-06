قائمة الزمالك – مصطفى محمد مهاجم وحيد.. واستبعاد السعيد وبامبو أمام بريميرو

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 - 13:50

كتب : FilGoal

الزمالك - الشرقية

مصطفى محمد سيكون المهاجم الوحيد في قائمة الزمالك أمام بريميرو دي أوجوستو، فيما يغيب الونش للإصابة.

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، قائمة فريقه للقاء بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

القائمة شهدت استبعاد عمر السعيد مهاجم الفريق، وخالد بوطيب للإصابة، فيما يغيب محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق للإصابة.

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كريم بامبو لاعب وسط الفريق وإسلام جابر خرجا من القائمة أيضا، ويغيب حمدي النقاز بعدما فسخ تعاقده مع الفريق.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – محمود علاء - محمد عبد السلام – محمد عبد الغني – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد أوناجم – مصطفى فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويلتقي الزمالك مع بريميرو دي أوجوستو مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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في إفريقيا الزمالك بريميرو دي أوجوستو مصطفى محمد

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