مؤتمر سولشاير: على الأقل نخوض الدربي سنويا الآن.. وعنوان "كورييري" أسوأ صفحة رئيسية رأيتها

تحدث أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي عن مباراة الدربي أمام مانشستر سيتي ومدى تطور منافسه في السنوات الأخيرة.

وعندما انضم سولشاير إلى مانشستر يونايتد عام 1996 لم يخض مباشرة مباراة الدربي إذ تواجد سيتي في الدرجة الأولى حينها.

سولشاير قال في المؤتمر الصحفي عن مدى التحول في السنوات الأخيرة بالدربي: "على الأقل نخوض الدربي سنويا الآن، لقد استغرق الأمر سنوات عديدة (4 سنوات) قبل أن ألعب دربي في مانشستر بنفسي كلاعب".

وخاض مانشستر سيتي بين 1996 و2000، 4 مواسم في الدرجة الأولى والثانية الإنجليزية قبل العودة للدوري الإنجليزي وخوض الدربي.

وواصل قبل مواجهة الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي "لقد تغير الأمر بطريقة ما ومانشستر سيتي فريق أفضل الآن مما كان عليه عندما كنت ألعب، تغيرت كرة القدم كثيرا فقد سُمح لك بإجراء بعض الإجراءات المناسبة بكل زاوية صغيرة ويتم فحص كل شيء الآن".

وأضاف "أصبحت كرة القدم لعبة تقنية وتكتيكية أكثر منها جسدية وعقلية، يجب أن يُلعب الدربي كدربي نحن لا نلعب كرة السلة ونحن مستعدون إذا حدث ذلك".

وأشاد بسيتي "نحن ذاهبون ضد أفضل فريق في إنجلترا يمكن القول إنها مباراة صعبة ولكننا بحاجة إلى الاستمرارية".

وعن إمكانية الفوز بالدربي "بالطريقة التي لعبنا بها ضد توتنام إذا تمكننا من فعل ذلك في ملعب الاتحاد يمكن أن نخرج بنتيجة جيدة".

وأكمل النرويجي "اعتقد أن الدوري الإنجليزي مُعقد لدينا مانشستر سيتي وليفربول وليستر سيتي يسيرون بمستوى ثابت لكن المباريات الأخرى تكون صعبة".

كما تطرق للحديث عن غلاف جريدة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية والذي ظهر فيه ثنائي مانشستر يونايتد السابق كريس سمولينج وروميلو لوكاكو في الصفحة الرئيسية تحت عنوان "الجمعة السوداء" قبل مواجهة إنتر وروما (طالع التفاصيل).

وجاء تعليق سولشاير على الأمر "أولا وقبل كل شيء عندما ترى تلك الورقة تقول واو هل هذا ممكن حقا، أنها أسوأ صفحة رئيسية رأيتها على الإطلاق".

وعن إمكانية عودة سمولينج مرة أخرى إلى مانشستر يونايتد رد قائلا من كلمة واحدة: "نعم".

وأتم عن أبرز الغيابات قبل مباراة الغد: "نأمل في أن يتواجد أنتوني مارسيال في جزء من المباراة، لكن لست متأكدا من إمكانية مشاركته أساسيا، وبول بوجبا لا زال خارج القائمة".

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد مرور 15 جولة من بداية الدوري الإنجليزي.

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