تشكيل الهلال - تبديل وحيد عن لقاء بلاتينيوم.. والهداف يقود الهجوم ضد الأهلي

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 - 18:30

كتب : محمد عبد العظيم

الهلال السوداني ضد النجم الساحلي

أعلن صلاح آدم المدير الفني للهلال السوداني تشكيل فريقه الذي سيواجه الأهلي اليوم الجمعة في ملعب السلام.

ويحل الهلال ضيفا على الأهلي لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

وفاز الهلال في الجولة الأولى بهدفين لهدف على بلاتينيوم، بينما خسر الأهلي من النجم الساحلي بهدف دون رد.

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وشهد التشكيل وجود تبديل وحيد عن لقاء بلاتينيوم بمشاركة نزار حامد.

فيما يقود محمد موسى الضي هداف الفريق الهجوم أمام الأهلي.

وجاء تشكيل الهلال الذي سيعتمد على طريقة 4-3-3 كالتالي:

في حراسة المرمى: جمال سالم

في الدفاع: أطهر الطاهر- صامويل ميرغني- عبد اللطيف بوي- فارس عبد الله

في الوسط: ابو عاقلة عبد الله- نصر الدين الشغيل- محمد دراج

في الهجوم: نزار حامد- سليم محمد- محمد موسى الضي

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