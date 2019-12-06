تشكيل الأهلي المتوقع – أجايي يقود الهجوم.. وفتحي قلب دفاع أمام الهلال

اقترب جونيور أجايي المهاجم النيجيري من قيادة هجوم الأهلي أمام الهلال، فيما ربما يلعب أحمد فتحي كقلب دفاع بسبب الغيابات.

استقر ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، على التشكيل الأقرب لفريقه أمام الهلال في دوري أبطال إفريقيا.

وسيقود جونيور أجايي هجوم الأهلي، فيما سيلعب الثلاثي رمضان صبحي، ووليد سليمان، وحسين الشحات من خلفه.

محمود وحيد أيضا اقترب من شغل مركز الظهير الأيسر، ويأتي ذلك في ظل غياب علي معلول عن اللقاء للإصابة، فيما سيلعب أحمد فتحي كقلب دفاع في ظل غياب ياسر إبراهيم وسعد سمير عن المشاركة منذ فترة طويلة.

وجاء تشكيل الأهلي الأقرب كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة – أحمد فتحي – محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة".

أمامهم: رمضان صبحي – وليد سليمان – حسين الشحات.

الهجوم: جونيور أجايي.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني مساء اليوم الجمعة في التاسعة مساء، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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