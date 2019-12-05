بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (6).. البسترة

مرحبا بكم في سادس حلقات بودكاست "الدوري ع الهادي" الذي يناقش كل الأمور ويطرح الأسئلة الكبيرة حول الكرة المصرية.

حلقتنا اليوم بعنوان البسترة وهي تناقش أضرار التغيير السريع للمدربين على اللاعبين المصريين، وكيفية تقييم المدرب.

اعرف أكثر واستمع لما يناقشه محررنا فادي أشرف في البودكاست المقدم من FilGoal.com.

ناقشه عبر تويتر من هنا

ويمكنكم الاستماع للحلقات السابقة عبر منصة أنغامي من هنا

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