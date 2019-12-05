خاص خبر في الجول – 3 أسباب لإقامة لقاء الزمالك في السلام.. ولماذا لم يطلق عليه استاد الأهلي

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 18:23

كتب : FilGoal

الزمالك - الشرقية

رغم إعلان الزمالك عن إقامة مباراته أمام بريمييرو دو أجوستو على ملعب الدفاع الجوي علم FilGoal.com أن كل الخطابات الواردة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تشير إلى إقامة المباراة في استاد السلام.

فما هي أسباب إقامة المباراة هناك ولماذا لن يُطلق على الملعب اسم استاد الأهلي في ذلك اليوم؟

حسبما علم FilGoal.com فإن هناك 3 أسباب لذلك.

أخبار متعلقة

النصر الليبي يجيب لـ في الجول: هل سيستمر الفريق في اللعب بـ استاد السلام؟ خبر في الجول – حتى الآن.. الزمالك وبريمييرو دي أجوستو على استاد السلام عبد الحفيظ لـ في الجول: استاد الأهلي يدعم الفريق فنيا وجماهيريا.. استخدامه في التدريبات وارد مصدر من الأهلي لـ في الجول: الانتفاع بـ استاد السلام لن يعطل إنشاء ملعبنا

** ملعب السلام كان بين الملاعب التي اختارها الزمالك في بداية الموسم لاستضافة مبارياته عليه مع القاهرة وبرج العرب.

** يجب أن يكون قرار تغيير الملعب صادرا قبل موعد اللقاء بـ10 أيام وهذا لم يحدث في حالة لقاء الزمالك والفريق الأنجولي.

** سيطلق على الملعب في يوم لقاء الزمالك استاد السلام نظرا لأن الاتفاق بين الأهلي وشركة "استادات القابضة" لم يدخل حيز التفعيل والتنفيذ.

ويتم التجهيز لاحتفال رسمي للملعب بعد وضع اسم الأهلي وعلامته التجارية عليه وبعدها يمكن أن يُطلق عليه استاد الأهلي.

لكن حتى حدوث تلك الخطوة وإقامة الافتتاح الرسمي فإن لقاء الزمالك المقبل سيكون في ملعب السلام.

واكتسب خبر ملعب المباراة أهمية، بعد أن أعلن الأهلي الحصول على حق الانتفاع باستاد السلام لمدة 25 عاما، وتغيير اسمه إلى استاد الأهلي.

وخسر الزمالك مباراته الأولى في دور المجموعات من مازيمبي 3-0، أما أجوستو فتعادل 1-1 مع زيسكو الزامبي.

اقرأ أيضا

ميسي: من المؤسف أن يتواجد ماني رابعا في قائمة الكرة الذهبية.. معجب للغاية به

عوامل صحوة الاتحاد السكندري.. وشرخ بسيط في حائط المركزية الكروية المصرية

المصريون في كأس العالم للأندية

خبر في الجول – حتى الآن.. الزمالك وبريمييرو دو أجوستو على استاد السلام

عبد الحفيظ لـ في الجول: استاد الأهلي يدعم الفريق فنيا وجماهيريا.. استخدامه في التدريبات وارد

الزمالك الأهلي استاد الأهلي في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر مدرب أجوستو: لا نعاني من أي غيابات ضد الزمالك.. المباراة صعبة على كلينا 14 دقيقة | إفريقيا
كارتيرون: لقاء بريميرو هو الخطوة الأولى للتأهل.. والوقت ليس كافيا للعمل بشكل كامل 20 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - خامس مرة في تاريخها.. البحرين لنهائي خليجي 24 على حساب العراق 32 دقيقة | الوطن العربي
مدرب أبو قير لـ في الجول: لم نلعب بالتشكيل الأساسي ضد الإنتاج.. وسؤال للجنة المسابقات 33 دقيقة | مصر
رباعية ممتعة لكتيبة جلال في كأس مصر.. المصري يعبر قنا ويضرب موعدا مع المقاولون 38 دقيقة | مصر
ثلاثي أبو قير يشرح لـ في الجول سبب تخطي الإنتاج.. "وثقنا في الفوز" 56 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 3 تقرير برتغالي: أفيش يشكو كهربا لـ فيفا.. اللاعب وقع لـ الأهلي 4 محامي النقاز لـ في الجول: اللاعب ربح قضيته ضد الزمالك وفسخ تعاقده

قد ينال إعجابك