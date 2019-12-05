رغم إعلان الزمالك عن إقامة مباراته أمام بريمييرو دو أجوستو على ملعب الدفاع الجوي علم FilGoal.com أن كل الخطابات الواردة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تشير إلى إقامة المباراة في استاد السلام.

فما هي أسباب إقامة المباراة هناك ولماذا لن يُطلق على الملعب اسم استاد الأهلي في ذلك اليوم؟

حسبما علم FilGoal.com فإن هناك 3 أسباب لذلك.

** ملعب السلام كان بين الملاعب التي اختارها الزمالك في بداية الموسم لاستضافة مبارياته عليه مع القاهرة وبرج العرب.

** يجب أن يكون قرار تغيير الملعب صادرا قبل موعد اللقاء بـ10 أيام وهذا لم يحدث في حالة لقاء الزمالك والفريق الأنجولي.

** سيطلق على الملعب في يوم لقاء الزمالك استاد السلام نظرا لأن الاتفاق بين الأهلي وشركة "استادات القابضة" لم يدخل حيز التفعيل والتنفيذ.

ويتم التجهيز لاحتفال رسمي للملعب بعد وضع اسم الأهلي وعلامته التجارية عليه وبعدها يمكن أن يُطلق عليه استاد الأهلي.

لكن حتى حدوث تلك الخطوة وإقامة الافتتاح الرسمي فإن لقاء الزمالك المقبل سيكون في ملعب السلام.

واكتسب خبر ملعب المباراة أهمية، بعد أن أعلن الأهلي الحصول على حق الانتفاع باستاد السلام لمدة 25 عاما، وتغيير اسمه إلى استاد الأهلي.

وخسر الزمالك مباراته الأولى في دور المجموعات من مازيمبي 3-0، أما أجوستو فتعادل 1-1 مع زيسكو الزامبي.

اقرأ أيضا

ميسي: من المؤسف أن يتواجد ماني رابعا في قائمة الكرة الذهبية.. معجب للغاية به

عوامل صحوة الاتحاد السكندري.. وشرخ بسيط في حائط المركزية الكروية المصرية

المصريون في كأس العالم للأندية

خبر في الجول – حتى الآن.. الزمالك وبريمييرو دو أجوستو على استاد السلام

عبد الحفيظ لـ في الجول: استاد الأهلي يدعم الفريق فنيا وجماهيريا.. استخدامه في التدريبات وارد