المحمدي: أحب صلاح لكن جريليش أفضل من لعبت معه

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 16:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أحمد المحمدي - مصر - أوغندا

اختار أحمد المحمدي ظهير أستون فيلا والقائد السابق لمنتخب مصر، زميله في فيلانز، جاك جريليش، كأفضل لاعب لعب معه، رغم كونه زامل خامس أفضل لاعبي العالم، محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

أحمد المحمدي

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا
مصر

وقال المحمدي في تصريحات لـ"توك سبورت": "لعبت مع لاعبين كبار كثيرين، لعبت مع صلاح في المنتخب، لكن بالنسبة لي جاك (جريليش) هو أفضل من لعبت معه".

وأكمل "بالنسبة لي، جاك لاعب رائع، نراه كل يوم في المران يقوم بأشياء رائعة".

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ولكن المحمدي استدرك "جاك جريليش ليس أفضل من صلاح، إنهما لاعبين مختلفين، أحب صلاح كثيرا، إنه أحد أفضل 5 لاعبين في العالم، لكن جاك جريليش يمكنه صناعة الفارق في أي وقت".

وشدد المحمدي أن جريليش يجب أن يكون ضمن قائمة إنجلترا ليورو 2020، بعد أن صنع 5 أهداف وسجل مثلهم هذا الموسم، ولكنه لم يلعب أي مباراة دولية.

وفي المقابل، سجل صلاح 41 هدفا في 67 مباراة دولية، وسجل 9 أهداف في 19 مباراة مع ليفربول هذا الموسم.

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