أولى مفاجآت كأس مصر.. أبو قير للأسمدة يعبر الإنتاج إلى دور الـ 16

تأهل أبو قير للأسمدة -أحد أندية دوري الدرجة الثانية- لدور الـ16 من كأس مصر بعبور الإنتاج الحربي بركلات الترجيح.

وفاز أبو قير للأسمدة على الإنتاج الحربي بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي على استاد السلام، في دور الـ32 من كأس مصر.

سجل مصطفى البدري هدف الإنتاج الحربي الوحيد في الدقيقة الـ62، فيما تعادل مصطفى بدر هدف التعادل في الدقيقة الـ90.

شوط المباراة الأول شهد خطورة متبادلة من الفريقين، قبل أن ينتهي سلبيا.

وفي شوط المباراة الثاني، تقدم مصطفى البدري للإنتاج في الدقيقة الـ62 ومن مجهود فردي بعد نزوله بديلا مباشرة. البدري استلم الكرة في وسط الملعب وراوغ ثلاثة لاعبين، ثم سجل الكرة في المرمى.

وضغط أبو قير للأسمدة بقوة، وتسبب الضغط في طرد وهاب عنان مدافع الإنتاج بعد تدخل على قدم مهاجم أبو قير.

وأدرك أبو قير للأسمدة التعادل في الدقيقة الـ90. كرة عرضية استلمها داخل منطقة الجزاء، ثم سدد في سقف الشباك مسجلا التعادل، ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي.

الشوطان الإضافيان انتهيا بسلام أيضا على الفريقين دون خطورة، خاصة مع انهيار اللياقة البدنية للاعبين.

وفي ركلات الترجيح، فاز أبو قير للأسمدة بنتيجة أربعة مقابل اثنين، ليتأهل لدور الـ16.

محمود البدري، ومحمد بازوكا أهدرا للإنتاج الحربي، فيما سجل أبو قير للأسمدة كل ركلاته، ليتأهل للدور التالي.

وينتظر أبو قير للأسمدة، الفائز بين حرس الحدود وبتروجت لمواجهته في الدور المقبل.

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